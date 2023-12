Andrea Brillantes gibasol sa pagbuwag sa KathNiel

Nasuko kaayo ang mga netizens ilabi na ang mga fans sa KathNiel sa Kapamilya actress nga si Andrea Brillantes.

Niadtong adlaw nga Huwebes, mi tingog na si Kathryn og iyang gi kumpirma nga nagbuwag na sila ni Daniel Padilla human ang 11 ka tuig nga panag-uyab.

Human sa pag angkon ni Kathryn, si Andrea karon ang nahimo nga sentro sa kalagot sa mga netizens ilabi na ang mga fans sa KathNiel nga mitudlo kaniya nga maoy rason sa ilang pagbuwag.

Trending karon ang “Senior High” star sa X (dating Twitter) nga gitawag og ‘mangingilog’ og karelasyon.

“Kathryn Bernardo unfollowing and knowing those rumors but stayed quiet about it and didn’t even defended Andrea Brillantes IS a f*ck*ng sign people. Stop saying Blythe is innocent when y’all know she isn’t,” matud pa sa usa ka netizen.

Duna poy mga nagkanayon nga ang pagpakahilom ni Andrea sa maong isyu usa ka sinyales nga may kamatuoran ang maong chika.

“AND we all known blythe for being madada sa every issue that she’s involved (franseth, ricci) and also her friends pero bakit tahimik sila ngayon? where they really need to speak up about themselves,” sey pa sa usa ka netizen.

Pipila usab ka mga netizens ang nag ingon nga kinahanglan nga motingog na sila si Daniel ug Andrea sa maong isyu kay dili obligasyon ni Kathryn nga depensahan sila.

“Sana magsalita na din sina DJ at Blythe sa issue nila not for anything pero para maclear ang names nila sa mga bashers. Andaming artista nagunfollow kay Blythe. Until now, si Blythe pa rin ang tinuturong dahilan ng mga tao sa social media. Kawawa naman kung hindi totoo,” matud sa usa ka netizen.

Laing netizen mi-chika, “may third party man o wala HINDI RESPONSIBILITY ni kathryn i-clear name ni ate girl and also the fact kath and circle unfollowed andrea??? i think it’s daniel’s responsibility to speak…”

Matud sa balita sa Bandera nga hangtud karon nagpabilin nga tak-om sa maong isyu sila si Daniel ug Andrea.

