Bianca Manalo, Win Gatchalian magpapakasal na karong 2024?

Mikatap ang balita nga magpakasal na karong 2024 ang controversial couple nga sila si Bianca Manalo ug Senador Win Gatchalian human ma-chismis nga nagbuwag na sila.

Ang maong istorya mitumaw human mag post si Win og selfie photo ni Bianca sa iyang Instagram niadtong adlaw nga Biyernes, Disyembre 29, nga kuha sa ilang bakasyon sa Canada.

“Reunited and it feels so good,” sey pa ni Win sa iyang caption.

Daghan sa ilang mga higala nga celebrities ang mi-comment sa post ni Win apil na ang aktres nga si Ruffa Gutierrez nga nanungog pa sa duha.

“Naks!! Kasalan na! (emojis) @stgatchalian74 @biancamanalo,” matud ni Ruffa.

Miuyon kang Ruffa ang uban sa mga IG followers ni Win. Usa nila miingon, “Get married na! Blessed New Year!”

Tulo ka heart emojis usab ang gibutang nga comment ni Geneva Cruz.

Sa pagkakaron, daghan na ang nangutana kun magpakasal na ba gyud sila si Win ug Bianca sa 2024.

Kun mahinumduman, nahimong kontrobersiyal si Bianca human siya ma-link sa iyang co-star niya sa seryeng “Magandang Dilag” nga si Rob Gomez.

Na-leak sa social media ang uban sa ilang private conversations nga nabutangan og malisya. Tungod nii daghan ang mga nangutana kun duna ba silay relasyon og kun gi-binoangan lang ba ni Bianca si Sen. Win.

Dali nga gi-klaro nila ni Win ug Bianca ang maong isyu og ilang gipasalig nga nagpabilin nga lig-on ang ilang relasyon.

“It is upsetting that our conversations were exposed without my consent, which is a breach of privacy and the cause of so much online bashing. It is obvious that parts of our conversation were deleted to create malicious insinuations.”

“To be honest, this unfounded accusation is hurting me and my loved ones. Let this controversy end so I can enjoy the rest of my time in Japan with my family,” matud pa ni Bianca.

Karong bag-o lang, nag post usab si Sen. Win og litrato nila ni Bianca kauban ang mensahe nga, “No fake news will divide us apart.”

“To @biancamanalo, my 2023 Christmas gift to you – I will always be by your side.”

