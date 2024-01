Richard Gutierrez, Barbie Imperial walay relasyon, matud ni Ogie Diaz

Mihatag ang showbiz reporter ug talent manager nga si Ogie Diaz sa iyang opinyon kabahin sa viral video sa pagdate kuno nila ni Richard Gutierrez ug Barbie Imperial sa usa ka sikat nga bar sa Alabang.

Sa latest episode sa “Ogie Diaz Showbiz Update,” miingon si Ogie nga si Barbie usa sa mga tag-iya sa maong bar.

“Ang totoo nyan, si Barbie Imperial ay isa sa mga shareholders ng Tipsy Pig. Ang may share si Barbie ay ‘yung [branch] sa Timog, QC [Quezon City] at Alabang,” sey ni Ogie.

“So bilang siya ay isa sa mga may-ari, may obligasyon ito na pumunta sa kanilang mga negosyo at mag-entertain sa mga bisita. Para magpakita sa bisita na ‘yun ay puntahan ng mga artista.”

Dugang ni Ogie nga higala usab ni Richard ang usa sa mga tag-iya sa bar ug basin mao kini ang rason sa iyang pag adto sa maong lugar.

“Parang apat na tables ‘yun. Siyempre nagte-table hopping ang lolo mo dahil lahat ‘yun ay kaibigan niya.”

“So nung naupo siya kay Barbie, nakunan ng picture. Kahit sino pang babae yan lalo na kung ang lalaki o yung babae na involved sa isang relasyon at sa isang hiwalayan, talagang tutukan ng mga Marites kung sino ang next na makakasama,” sey ni Ogie.

Matud niya nga parehas ni Sarah Labahti, kun makuhaan kini og hulagway kauban ang usa ka lalaki, daku usab ang posibilidad nga malink pud siya sa iyang kauban.

“Ganoon rin si Richard. Nagkatabi lang sila [ni Barbie] for like how many minutes daw doon sa table as per my source. Sandali lang yun [pero] pak pak pak lahat ng mga camera.”

“May nag-video, may nag-picture, pero hindi nila alam ‘yung mga nangyayari doon na mayroong selebrasyon. Dumiretso pa si Barbie sa Poblacion at grineet ang ibang friends and staff ng Tipsy Pig, parang post Christmas party nila pero wala na roon si Chard,” sey ni Ogie.

Nagmotor ra gani kuno si Richard sa iyang pag adto sa maong bar.

