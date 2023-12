Richard Gutierrez, Sarah Lahbati wala na magsul-ob sa ilang wedding rings?

Hangtud karon wala pa gyoy giluwatan nga pamahayag sila si Richard Gutierrez ug Sarah Lahbati sa mga hungihong sa ilang panagbuwag.

Ug karong bag-o lang, daghan sa mga netizens ang nakabantay nga wala na mag sul-ob sila si Richard ug Sarah sa ilang wedding rings sa mga hulagway nga ilang gi-post sa social media.

Si Richard nakit-an pa niadtong buwan sa Nobymbre nga ga sul-ob sa iyang wedding ring. Apan sa bag-o nga hulagway nga gi share sa iyang igsoon nga si Ruffa diin iyang gigakus ang iyang pag-umangkon nga si Ezra, makita nga wala na kini magsul-ob sa iyang wedding ring.

“Uncle x niece @richardgutz x Ezra. Hugssss,” matud pa ni Ruffa sa iyang post.

Makita usab sa mga hulagway nga gi share ni Sarah, nga nagbakasyon karon sa Panglao, Bohol kauban ang iyang pamilya ug mga anak nga sila si Zion ug Kai, nga wala na kini mag sul-ob sa iyang wedding ring.

“Bohol,” iyang gi suwat nga caption sa iyang Instagram post niadtong Huwebes, Disyembre 28.

Nakakuha sa attention sa mga netizens ang post ni Sarah. Gani duna pay mga midayeg kaniya sa iyang pagpabilin nga lig-on bisan pa man sa mga problema sa iyang kaminyo-on.

Ang uban nakabantay usab sa iyang pagbutang og buwak sa iyang tuo nga dunggan nga nagpasabot nga “single” sigon sa “Hawaiian culture.”

“A flower behind a woman’s right ear indicates that she is single. If the flower is behind her left ear, it indicates that she is engaged, married, or dating,” matud pa ni @cresnme.

Sukad sa paggawas sa mga huningihong sa ilang panagbuwag niadtong Nobyembre, magpabilin nga tak-on sila si Richard ug Sarah sa maong issue.

Apan wala gyud makapugong ang ilang mga ginikanan nga mura og adunay giigo sa ilang mga post sa social media.

Matud pa sa inahan ni Sarah nga si Ester nga nag ‘co-parenting’ karon sila si Sarah ug Richard sa ilang duha ka anak.

