Iza Calzado, Bianca King dungan nga nagpabunyag sa ilang mga anak

Dungan nga nagpabunyag ang celebrity moms nga sila si Iza Calzado ug Bianca King sa ilang mga baby girls nga sila si Deia Amihan ug Sadie Harlow.

Ang mga hulagway gikan sa double baptism ceremony nga gipahigayon sa St. Adnrew de Apostle Church sa Makati gi-share niadtong Dominggo sa Instagram account sa manager ni Iza nga si Noel Ferrer.

“Wintle wonderland. Welcome to the Christian world, Deia Amihan and Sadie Harlow,” caption ni Ferrer sa usa sa iyang mga posts.

Apil si kanhi Bise Presidente Leni Robredo sa mga mibarug nga godparents sa bunyag sa duha ka bata nga gi-officiate ni Fr. Tito Caluag.

“Let it be [said] that: Deia Amihan was made during the May 9, 2022 elections. And the rest is history,” sey ni Ferrer.

“Iza is Leonor in Darna. And now, she is reunited with her fellow Bicolona, Leonor ‘Leni’ Robredo, who [has known] her since she was a kid!!!”

Si Iza nagpakasal sa entrepreneur ug Booky founder nga si Ben Wintle niadtong Disyembre 2018. Sa laing bahin, si Bianca nakigminyo sa igsoon ni Ben nga si Ralph Wintle, niadtong Hunyo 2021 sa Australia.

Gipanganak ni Iza si Deia Amihan niadtong Enero 26, 2023 samtang si Bianca nanganak kang Sadie Harlow human sa duha ka buwan.

