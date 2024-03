Daniel Padilla nag abli og bag-ong resto sa Dubai

Gidumog sa mga fans ang pag-abli sa bag-ong restaurant nga naa mahimutang sa Dubai ug gipanag-iya sa aktor nga si Daniel Padilla.

Makita sa Instagram page sa Asian fusion restaurant ang mga hulagway ni Daniel nga gitapok-an sa iyang mga fans aron sa pagpakita og suporta sa opisyal nga pag-abli sa iyang pinakabag-o nga negosyo.

Si Daniel makita nga nakiglamano sa iyang mga fans og nagpakuha og hulagway uban nila. Dunay mga fans nga nagpapirma og autograph sa ilang cellphone cases.

“Dubai vibes just got spicier! Teamed up with @supremo_dp to bring you the best of Spice Grill. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta,” matud sa caption sa maong IG post.

Sey pa ni Daniel nga dugay na niyang plano ang mag negosyo sa Dubai.

“This place has changed a lot and it’s really impressive. I’ve always loved coming to Dubai, and I have envisioned myself starting a business here,” matud ni Daniel sa iyang interview sa Dubai-based newspaper nga The National.

Dugang niya, “The entire city is built around endless possibilities and the idea that anything you can imagine can be done.”

Kasosyo ni Daniel sa iyang bag-ong negosyo sila si Lourds Adalia-Evertse ug Cristine Caringal-Melad.

Niadtong buwan sa Enero, milarga sa Dubai si Daniel aron kuno makaikyas sa mga Marites nga nakatotok niya human sa ilang panagbuwag ni Kathryn Bernardo.