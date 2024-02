Daniel Padilla likay una sa mga girls: ‘I need to love myself first!’

Sorry, girls!

Deadma una sa mga girls ang Kapamilya actor nga si Daniel Padilla kay gusto kuno siya mo-fucos sa iyang trabaho ug sa iyang kaugalingon karong 2024.

Sey pa ni Daniel nga gusto usab niya nga ipahuway ang iyang kasing-kasing human sa ilang panagbuwag ni Kathryn Bernardo.

“No, definitely not. Love for human nature ‘yun ang hinahanap ko. Trabaho muna ‘ko, wala muna akong love, love. I want to work on myself. I need to love myself first,” matud ni Daniel sa iyang interview sa “On Cue.”

Dugang ni Daniel nga daghan siya og na-realize sa ilang panagbuwag ni Kathryn. Ug sa pagkakaron, gusto niya nga makauban ang iyang pamilya, ilabi na ang iyang mga igsoon.

“Ngayon ko mas na-appreciate at nakita na in deeper level ‘yung bond ko sa mga utol ko ngayon.”

“Kaya minsan doon mo lang masasabi na legit pala ‘yon na sa panahon ng madidilim, pamilya mo rin ang liwanag.”

“Sila lang talaga. Super na-appreciate ko sila talaga,” sey ni Daniel nga bag-o lang mipirma sa iyang exclusive contract renewal sa ABS-CBN.

Atol sa maong contract renewal, grabe ang pasalamat ni Daniel sa iyang mga fans nga nagpabilin ng mi-suporta kaniya bisan pa man sa mga issue nga iyang gi-agian ug sa ilang pagdawat sa ilang panagbuwag ni Kathryn.

“That’s life. That’s balance. Hindi pwedeng lahat galit lang, hindi pwedeng lahat masaya lang. It’s a perfect balance, ganoon talaga. Lalapag ka rin.”

“Kahit doon sa mga nag-move on na sa akin, it’s okay. Valid ‘yung nararamdaman nila sa akin.”

“At kung nararamdaman nila eh, nararamdaman nila ‘yon at hindi ko na sila mapipigilan. At sa mga nandoon pa rin sa akin, I appreciate them very, very much.”

“They know me. I don’t have to explain myself to them kilala nila ako,” dugang pa ni Daniel.

Gawas sa iyang mga movie projects, matud ni Daniel nga daghan pa siya og gusto nga buhaton sa iyang kinabuhi. Apan sa pagkakaron, gusto lang una niya nga ipadayon ang iyang pagpahuway ug pagbakasyon kauban ang iyang pamilya.

“Ang dami ko lang gagawin sa labas ng industriya. I am very excited at gusto ko mag-travel nang mag-travel,” sey pa niya.

