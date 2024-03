Sarah Geronimo dili pa andam nga mahimong inahan

Upat ka tuig na ang milabay sukad nga gikasal ang celebrity couple nga sila si Sarah Geronimo ug Matteo Guidicelli mao nga dili gyud malikayan ang mga pangutana sa madlang pipol kun kanus-a nila plano nga magkaanak.

Bisan ang celebrity doctor nga si Vicki Belo, gahinam-hinam na pud nga makakita sa ilang liwat.

ALSO READ: Matteo Guidicelli to Sarah Geronimo: ‘Through thick and thin and all the ups and downs’

“When is the baby coming?” pangutana ni Dra. Vicki kang Sarah.

Mitubag si Sarah nga samtang excited siya nga magkababy na sila ni Matteo, gibati pa siya og kahadlok sa pagkakaron. Tungod niini miingon si Sarah nga mura og dili pa gyud siya andam nga mahimong inahan.

“Kung ano po, kung ibibigay naman po ni Lord,” sey ni Sarah.

ALSO READ: Sarah Geronimo, Matteo Guidicelli charm in post-wedding photoshoot

Dugang niya, “Excited naman po [ako to be a mom]. May mga fears but kung ibibigay ni Lord, so be it.”

Miingon si Sarah nga sa pagkakaron, ‘relax’ una silang duha ni Matteo. Wala pa silay plano mga mo-undergo ug bisan unsa nga procedure nga makatabang sa iyang pagmabdos.

“Madami [akong fears]. Syempre—equipped; [you need] to be really equipped to be a mother,” sey ni Sarah.

“Open book naman po sa tao na late bloomer po ako. Medyo may mga doubts na gano’n, pero if ibibigay ni Lord, okay naman po ako—if it’s really His will.”

ALSO READ: Sarah Geronimo gihalad ang Billboard Women in Music award sa iyang mama: You are my hero!

Ug kun ihatag sa kahitas-an, miingon si Sarah nga gusto siya og duha ka anak.

Sa laing bahin, miingon si Sarah nga nagpadayon ang pagtukod sa ilang dream house ni Matteo og naghinam-hinam na sila nga mobalhin sa dili pa mahuman ang 2024.

Niadtong Pebrero 2020 nahitabo ang secret wedding nila ni Sarah ug Matteo.