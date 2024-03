Heart Evangelista andam na sa iyang showbiz comeback

Human sa sunod-sunod nga fashion events nga iyang gitambongan, mura og na busy na pud karon ang fashion icon nga si Heart Evangelista sa iyang pagpangandam para sa iyang showbiz comeback.

Sa balita sa “24 Oras,” miangkon si Heart nga gimingaw na kaayo siya sa pag arte.

Apan bisan pa man sa iyang gibati nga kamingaw, miingon si Heart nga gipili niya ug sa iyang talent management kun unsa ang mga projects nga iyang pwedeng dawaton sa umaabot.

“I have a really good relationship with of course, my family sa GMA and we’re very, very peaky kung ano ba ang pwedeng story line,” sey ni Heart atol sa iyang interview kauban ang entertainment reporter nga si Nelson Canlas.

Dugang niya, “I have a few stories that I personally want to work on. Nakaka-miss naman din talaga.”

Karong bag-o lang nag viral sa social media ang pagkahimo nga cover girl ni Heart sa prestihiyoso nga luxury fashion magazine sa Malaysia nga GLAM.

Gibandera sa aktres ug global influencer ang nagkalain-lain niya nga paandar sa iyang OOTD, hairstyle ug make-up.

Apil na usab ang bongga kaayo nga hulagway ni Heart nga kuha sa Manila og makita isip background ang iconic nga Cultural Center of the Philippines (CCP).

Kun mahinumduman, gi-renew ni Heart niadtong buwan sa Agosto sa milabay nga tuig ang iyang kontrata sa Sparkle GMA Artist Center.

Didto sa maong contrat signing event ang mga big bosses sa TV network apil na sila si GMA senior vice president Annette Gozon-Valdes, Sparkle vice president Ms. Joy Marcelo, ug ang ilang consultant nga si Johnny Manahan.

Una na nga gibalita ni Nelson nga dunay buhaton nga bag-o nga show si Heart.

“Aside from her international projects, Heart plans to do more shows with the Kapuso Network that touches on things that are close to her heart,” sey ni Nelson sa iyang IG post.

Pipila sa mga sikat nga proyekto ni Heart ang “Mulawin vs. Ravena,” “Panday,” “I Left My Heart in Sorsogon,” apil na ang mga pelikula nga “Temptation Island” ug “Trophy Wife.