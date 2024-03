‘Single Inferno 3’ star Park Min Kyu nadani sa kaanyag ni Nadine Lustre

Ang Korean star nga si Park Min Kyu na karon ang pinakabag-o nga fanboy sa aktres nga si Nadine Lustre.

Sa iyang Instagram, miingon si Park nga nadani siya sa kaanyag ni Nadine.

Nagpost usab ang “Single Inferno 3” actor og Instagram reel nga nagpakita niya og kang Lustre kinsa iyang nakatapad sa usa ka luxury event nga iyang gitambungan.

READ: LOOK: Nadine Lustre goes on Palawan road trip with non-showbiz BF

Gigamit nga background music sa iyang reel ang kanta ni Bobby Caldwell nga “What You Won’t Do for Love.”

“She was really beautiful. I’m glad to be next to her,” sey ni Park sa iyang caption.

View this post on Instagram A post shared by 박민규 parkminkyu (@ssrt_mk)

President Nadine’s power

Ang maong IG reel nakakuha og 2 million views apil na ang sobra sa 100, 000 likes.

“Oh, I didn’t expect,” matud ni Park nga mipakita ug screenshot sa iyang viral post.

READ: Nadine Lustre on dealing with jealousy in relationships: ‘You have to fully trust your partner’

Sa iyang Instagram story, miigon ang reality show actor nga “big fan” siya ni Nadine. Apan iyang giklaro nga wala siya mo-flirt sa dalaga. Purely admiration lang kuno ang iyang gipakita.

“Now I’m experiencing President Nadine’s power. Thank [you] Nadine’s fans for following me. And letting me know about Nadine. I’m [a] big fan of Nadine now. It’s not flirting. [I] don’t wanna be rude. The perfect couple,” sey ni Park.

Daghan sa mga Filipino fans ni Nadine ang gikilig pag ayo sa interes nga gipakita ni Park sa aktres.

Ania ang uban sa ilang mga kumentaryo:

“Oh you’ve [met] Nadine Lustre? Thanks for appreciating the beauty of a Filipina,” matud sa usa ka IG user.

Dunay usa ka netizen nga miingon, “Miss Nadine [is] getting all the boys simping for her.”

Nagsugod ang kasikat ni Nadine sa iyang breakthrough performance sa “Diary ng Pangit” ug sa iyang kalambigitan sa usa ka P-pop group.

Daghan na usab siya og mga awards nga nadawat isip usa ka aktres, apil na niini ang upat niya ka FAMAS awards ug usa ka Gawad Urian award.

Ga-advocate usab si Nadine sa mental health, women’s rights ug mga isyu nga may kalabutan ang kalikupan.