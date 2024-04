Michelle gi-unfollow si Oliver sa IG, naapektohan sa pag-eksena ni Kim?

Naapektohan ba kaha si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee sa mga pagpanungog nga nadawat nila ni Kim Chui ug Oliver Moeller?

Mao kini ang pangutana sa mga Marites human kalit nga gi-unfollow sa Kapuso star si Oliver sa Instagram.

Nagkaila sila si Michelle ug ang gwapo nga abogado nga si Oliver sa “EXpecially For You” segment sa “It’s Showtime” niadtong Abil 6, kung diin usa siya sa mga searchee.

READ: Oliver Moeller nangulitaw kuno ni Kim… Michelle naetsapwera dayon?

Og tuod man nag viral dayon sa social media si Oliver human siya gipili ni Michelle nga mao ang iyang maka date.

Karon, hot topic na pud ang taga Cebu nga si Oliver human siya gi-unfollow ni Michelle sa Instagram.

READ: Kim Chiu confirms split with Xian Lim: ‘Sometimes love is not enough’

Apan nagpabilin ang pangan ni Micehlle sa following list ni Oliver sa IG.

Dunay mga netizens nga nag-ingon nga gi-unfollow ni Michelle si Oliver human sa pagbisita niini sa “It’s Showtime” niadtong Abril 16.

READ:LOOK: CONGRATS SA NEW HOUSE, KIMMY! 🏠

Sa dihang nakita ni Vice Ganda ang abogado nga Filipino-Norwegian sa studio, iya dayon nga gisungog si Kim Chiu tungod kay ang aktres kuno ang gibisita ni Oliver.

“I just want to meet some friends, want to thank the people of Showtime and ABS-CBN for inviting me,” sey ni Oliver sa iyang interview sa ABS-CBN sa dihang gipangutana siya kun ngano nga mibalik siya sa “It’s Showtime.”

Sa pangutana kun crush ba niya si Kim, “I’ve always thought Kim was such a pretty person. You know, she’s from Cebu. So, I mean, I guess you could say that.”