Kapa nga P1M cash giregalo sa groom ngadto sa bride didto sa Bukidnon

Gisorpresa sa groom ang iyang bride sa usa ka bongga nga regalo sa adlaw mismo sa ilang kasal, diin gisud niya ang sorpresa sa iyang gida nga maleta.

Niviral karon sa social media ang giandam nga regalo sa lalaki nga nagpakasal di pa lang dugay sa Bukidnon para sa iyang blooming nga bride nga mao rag nakajackpot sa usa ka game show sa TV.

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Osang tulala sa pasabog na regalo ni Mega; fan-made anime video ng ‘Pepito Manaloto’ trending=

Vlogger Boy Tapang apologizes for P1M kite

Boy Tapang binalaan ng BSP dahil sa saranggolang gawa sa P1K bill: Sorry po

Unsaon nga ang gibitbit diay sa maong groom nga maleta sa ilang kasal kay dunay sud nga usa ka masipa nga P1 million in cash.

Sa TikTok post sa wedding host nga si Lester Dave Verano, matan-aw sa video ang pagabli sa groom sa usa ka maleta nga dunay sud nga gisumpay-sumpay nga tag-usa ka libo nga piso nga bills.

Sa dihang gipagawas na sa maleta ang gisumpay-sumpay nga mga P1,000 bill, gipakita niya kini sa tanang mga bisita nila pinaagi sa pagpasul-ob niya niini nga mao rag kapa didto sa iyang bride.

“1 Million pesos cash gift from the groom to his wife! 1 Million na sana all! Surprise gift from the groom!!

“Congratulations couple!!,” mao ni ang gibutang nga caption ni Lester sa iyang TikTok post.

Niingon ang groom nga ang cash gift niya kay simbolo sa iyang saad ngadto sa iyang asawa nga sa tibuok kinabuhi nila ang ilang relasyon usa kini ka partnership ug ang financial support ngadto niya.

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Groom niregaluhan ng ‘money cape’ ang bride na gawa sa P1-M: Sana all!

A wedding gift that’s one for the books

Niani pod og milyun-milyon nga mga view ang maong video sa TikTok ug nilapas og 500 shares pod ni sa Facebook. Mao ni ang uban nga nabasa namo nga mga reaksyon gikan sa mga netizen.

“Iyan ay isa sa mga paraan para mapakita mo sa magulang ng asawa mo na ‘don’t worry po at never magugutom ang anak nyo sa akin.’ Sarap sa feeling niyan, promise.”

“Sanaol may pa-P1 Million cash gift sa kanilang wifey!”

“It’s not the wedding but it is the marriage that matters most..Kahit anong bongga pa ng kasal kung walang love, respect and trust sa isa’t isa hindi magiging successful ang pagsasama.”

“It’s not only the value of the money it represents. It also represents how reliable and responsible the man is. it means ‘don’t worry about anything, just be my wife. I can take care all other things.’”

“Sabihin na nating sobra ang pagmamahal na ipinapakita ng groom…. pero no need na para ipagyabang pa sa madla ang perang ibibigay sa bride. Daming paraan na mapapasaya mo sya kahit after ng kasal. Kahit bisita 100% may nasabi rin sa ginawa nya. I doubt wala. Nauso na kasi pero di na kailangan ang ganyan kalaking halaga. Showy na.”

“Bka ung 1M pa na yan ang maging dahilan ng paghihiwalay,dhl bka kalaunan ng pagsasama ay hanapin ni groom iyan kung san napunta hahahaha.”

“Sna all pero mas gusto ko na passbook o atm n nkpanglan sakin pr wl ng bawian ng bigay.”