James mi-release og hugot song; may kalabutan kaha ni sa breakup nila ni Nadine?

Napuno sa emosyon ug hugot ang bag-ong single sa singer-actor nga si James Reid.

Ang kanta nga “Hurt Me Too” ang iyang una nga music project sa Sony Music Entertainment.

Si James ang pinakabag-o nga addition sa growing family sa music label ug kauban niya ang SB19, Ben&Ben, Denise Julia, O SIDE MAFIA ug Clara Benin.

Brokenhearted

Matud pa sa press release sa Sony Music nga mahitungod sa pagka brokenhearted ang bag-ong kanta ni James.

“I wrote the song three years ago together with Seth Reger, an artist from LA,” sey niya.

“He really helped me tap into these emotions that I didn’t even know I was feeling at that moment.”

Daghan karon ang naukay og nangutana kun ang maong kanta maoy iyang pamaagi sa pagpahungaw sa iyang gibati sa ilang breakup sa iyang kanhi uyab nga si Nadine Lustre?

Niadtong January 2020 gihibaw nila ni James ug Nadine ang ilang desisyon nga magbuwag human sa upat ka tuig nga panaghigugmaay.

Sa pagkakaron, duna nay bag-o nga partners ang duha.

Old wounds

Dating karon ang status nila ni James og ang singer-model nga si Issa Pressman, samtang si Nadine in a relationship kauban ang Filipino-French entrepreneur nga si Christoph Bariou.

Sa laing bahin, miingon si James nga magpagawas siya sa iyang bag-o nga album very soon og mahitungod kini sa iyang “old wounds and memories, and turning them into an inspiring piece of work.”

“For this next album I’m working on, I wanted to focus on the core of who I am as a songwriter with minimal but intentional music production. ‘Hurt Me Too’ is like a palate cleanser for me in a way that it introduces a change in sound and direction,” dugang niya.