Andi gibirahan ang babaye sa usa ka viral video kauban si Philmar

Mipadayag sa iyang kasagmuyo si Andi Eigenmann batok sa babaye nga makita sa usa ka “friendly” video kauban si Philmar Alipayo.

Sey ni Andi nga edited ang maong clip nga nag viral na karon “for some social media attention.”

Gi-share sa TikTok sa content creator nga si Crissa Liaging ang video diin makita siya nga nakig-storya kang Philmar samtang nag atubang sila. Sa video makita nga murag mipaduol si Philmar kang Crissa samtang nagtan-aw sa iyang nawng. Iya usab nga gigunitan ang hawak sa maong babaye.

READ: Andi sa chikang ‘divorced’ na sila ni Philmar: Helpppp

Na-delete na ni Crissa sa iyang TikTok page ang maong video nga iyang gigamitan sa kanta nga “Weak” isip background music.

Apan gi re-upload kini sa mga netizens mao nga nagpadayon ang pagkatap niini sa social media.

READ: Andi, Philmar mi-postpone una sa ilang kasal human mamatay si Jaclyn Jose

‘No harm in that’

Sa iyang Instagram Stories niadtong Lunes, Mayo 27, miingon si Andi, “He can go out with his friends, go drinking every once in a while, and chat with whoever he wants. No harm in that.”

READ: Gabby misaad nga mohatud ni Andi sa altar sa ilang kasal ni Philmar

“What’s shameful is purposely posting and editing a video to cause a stir, disturbing the peace of people and dragging them into their negativity, just for some social media attention,” dugang niya.

Sa laing TikTok video, giklaro ni Crissa nga wala siya makig flirt kang Philmar. Dugang niya nga naa sila sa usa ka lugar nga daghan og taw apan wala lang makita sa iyang video ang mga naa sa ilang palibot.

Apan giangkon niya nga sayop ang iyang pag-post sa maong video nga na-misinterpret sa mga netizens.

Sa laing bahin, mura og wala ray nahimo nga problema para nila ni Andi ug Philmar ang pagkatap sa viral video. Bag-o lang pud sila nag post og hulagway nilang duha nga kuha gikan sa ilang tindahan sa Siargao.

Na-engage sila si Andi ug Philmar niadtong Disyembre 2020 og gikatakda na unta nga kaslon karong tuiga apan na postpone ang ilang kasal tungod sa pagkamatay sa inahan ni Andi na si Jaclyn Jose.

Duna silay duha ka anak, sila si Lilo ug Koa.