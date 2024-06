Philmar miingon nga edited ang viral video nila ni Crissa

Mitingog na ang fiancé ni Andi Eigenmann nga si Philmar Alipayo mahitungod sa nag-viral nga video diin kauban niya ang content creator nga si Crissa Habibi.

Ug matud pa ni Philmar nga edited ang maong video “and uploaded to create an issue.”

Nahinabi sa King of Talks nga si Boy Abunda sila si Andi ug Philmar para sa special segment sa “My Mother, My Story” nga ipagawas karong June 9.

Misulti ang professional surfer kang Tito Boy nga nakainom siya niadtong gabie nga nagstorya sila ni Crissa.

Viral Video

“Nakausap ko rin po ang partner ni Andi na si Philmar Alipayo and for the first time, Philmar address itong umiikot, itong current issue ngayon tungkol sa kumakalat na viral video that is causing a stir on social media,” sey ni Tito Boy sa iyang programa nga “Fast Talk.”

Dugang niya, “What happened was, uminom si Philmar, had a friendly conversation with this girl on the video and that’s it, sabi ni Philmar at sabi ni Andi.”

Miigon usab siya nga gikataw-an lang kuno sa celebrity couple ang viral video sa paggawas niini apan nabutangan kini og malisya.

‘Uploaded to create an issue’

“Kaya ‘nung una nilang nakita ang video, nagtawanan lang sila ni Andi, but what bothered them, it was edited and uploaded to create an issue,” saysay ni Tito Boy.

Gawas sa viral video, miingon si Boy nga nahisgutan usab nila ang ilang kinabuhi sa Siargao apil na ang ilang plano nga magpakasal.

Daghan ang mi-bash kang Philmar human migawas ang iyang video kauban si Crissa.

Apan dali nga midepensa si Andi niya. Miingon si Andi nga wala siyay nakita nga dautan sa gibuhat ni Philmar.

“He can go out with his friends, go drinking every once in a while, and chat with whoever he wants. No harm in that,” sey ni Andi sa iyang Instagram Stories.

“What’s shameful is purposely posting and editing a video to cause a stir, disturbing the peace of people and dragging them into their negativity, just for some social media attention,” dugang niya.

Sa iyang official statement, giklaro ni Crissa nga walay “something” nila ni Philmar.