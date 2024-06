Andi ug Philmar, kasal nila madayon apan …

Nakahilak na pod si Andi Eigenmann samtang nagistorya kabahin sa kalit nga pagkamatay sa Iyang pinangga nga inahan nga si Jaclyn Jose.

Gipadayag sa aktres nga ang pagpakasal unta nila ni Philmar karong tuiga ang usa sa mga giplano nila nga regalo sa premyado nga aktres.

Sa interview ni Andi sa limited talk series sa GMA nga “My Mother, My Story” nga ang host mao si Boy Abunda, nakaschedule na kuno gyod ang pagadto ni Jaclyn sa Siargao para sa kasal nila ni Philmar.

Naglook forward na kuno niini ang Cannes Film Festival Best Actress tungod finally makaparelax ug makabonding na niya ang iyahang mga apo.

“I wish all the times that she said next time na siya magsa-Siargao, I wish I just picked her up and just, like, forced her.

“Of course, I have those regrets, but I find peace knowing that she always assured us na, ‘Okay lang, you’re doing well, you’re in a good place,’” matud pa ni Andi.

Ug tungod kay namatay ang iyang inahan, wa lang sa nila gidayon ang ilang kasal sa fiancé nga si Philmar karong 2024, “That was a bit heavy for me because I don’t live every day of my life thinking my mom can die tomorrow, which I don’t know if that was a mistake.

“Mali ba yon? Hindi ko alam na ganoon ang pag-iisip ko. Hindi ko ipinagdarasal o pinapangarap na mapuputol agad ang buhay ni Nanay.

“Tapos, ang dami kong inaasahan na mga pangyayari sa taon na ito that involves her. Kasi, after all, ang pagpapakasal namin ni Philmar, it’s also mostly for her.

“Kami ni Philmar, kahit hindi kami magpakasal, asawa ko na yan. Asawa na namin ang isa’t isa. Para sa akin, yun ang mahalaga. Pero alam ko na magiging masaya si Nanay kapag nagpakasal kami.

“Hindi puwedeng parang kasal ko tapos guest lang siya. No! To me, she’s my most important guest at that wedding, supposedly,” matud pa niya.

Nipadayon pa si Andi nga, “And it’s also a big deal for me for her to come to Siargao kasi ang dami kong natutunan sa pagpunta ko sa Siargao.

“At marami akong pinapangarap na kapag siya siguro nakarating doon, gusto ko siya rin, ma-realize niya ito.

“Gusto ko makita rin niya ito. Magkaroon siya ng pagkakataon to make certain changes in herself, in her life. Na baka siya rin, kapag nagpunta ng Siargao, mangyari din yon,” sey pa sa aktres.

“Ayaw namin na to do it this year but yes, of course, we still are gonna get married. It’s just a bit sad because that’s how big… milestone in anybody’s life is to get married.

“And my dad (Mark Gil) is not around and Tita Cherie (Gil). So, parang ang hirap sa akin na isipin yon kasi ito yung mga importanteng tao sa buhay ko, unti-unti na silang nawawala.

“Tapos akala ko, nandiyan lang sila. Akala ko may oras. Lahat naman tayo, yun ang iisipin, di ba? Hindi natin malalaman kung kailan matatapos.

“For me, the biggest lesson for me is to learn how to make the people you love feel it, the way they want to. It’s just not about the best way you know how.

“Also, make an extra effort to make them feel it the way they want to feel it too,” matud pa niya.