Bretman Rock nagpa ‘hard launch’ sa iyang uyab sa IG

Sa unang higayon, pormal nga gipaila-ila sa Filipino American content creator nga si Bretman Rock ang iyang uyab nga si Justice Fester sa iyang mga followers sa Instagram.

Gikuyogan niya ang iyang post og mirror selfies kauban si Justice isip kabahin sa iyang pa ‘hard launch’ sa iyang hinigugma.

“I know this mirror is sick of us,” sey ni Bretman sa iyang caption.

Mirror selfies

Gipadayon ni Bretman ang iyang playful tone sa iyang Instagram Stories diin gi-reshare niya ang ilang mga litrato kauban ang pahibaw nga iyang gitudloan si Justice unsaon pagkuha og mga mirror selfies.

“Teaching Justice how to take mirror pics was the best thing ever.”

Dugang niya, “I just realized this is the first time the feed saw his face lol oops.”

Una nga gipahibaw ni Bretman sa publiko ang kabahin iyang hinugugma atol sa kasaulogan sa Pride Month. Nag post siya sa iyang Instagram snapshots og mga hulagway gikan sa ilang intimate indoor date.

Apan karon lang pormal nga gipakita ni Bretman ang iyang uyab sa publiko.

‘I do have a man’

Daghan sa iyang mga fans ug kauban sa industriya ang mipaabot sa ilang pagtimbaya ug pagsuporta sa gibuhat ni Bretman nga Pride Month post nga iyang gibutangan sa caption, “Happy Pride Y’all!”. “I’m spending it being gay asf.”

Sa usa ka Instagram story nga iyang gi-post sa samang adlaw miingon si Bretman, “I do have a man. We out here.”

Gawas sa iyang relationship reveal, gipahibaw usab ni Bretman ang pag expand sa content horizon sa iyang bag-ong podcast nga “Da Baddest Radio.”

Pinaagi sa iyang podcast, gustong ipakita ni Bretman ang iyang kinabuhi aron sa pag-share sa iyang mga fans sa iyang mga personal experiences ug sa ilang relasyon ni Justice.

Karong bag-o lang, gipasidunggan si Bretman sa Hawaii State Capitol para sa iyang pagpromote sa Hawaiian ug Filipino American communities.