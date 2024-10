Vina Morales buwag na sa iyang American boyfriend

Single na usab sa pagkakaron ang Cebuana singer-actress nga si Vina Morales.

Iyang gi-angkon sa usa ka interview nga gabuwag na sila sa iyang American boyfriend nga si Andrew Kovalcin.

Wala na i-detalye ni Vina kun unsa ang hinungdan sa ilang panagbuwag, apan miingon siya nga wala magsilbi ang ilang “long district relationship” o LDR.

“It just so happened that things didn’t work out. It’s also hard when you’re with somebody who’s far away. ‘Yung LDR na ganyan, it won’t work—I’m talking about myself,” sey ni Vina.

Dugang niya nga tulo ka buwan na siya nga single, apan nagpabilin siya nga malipayon.

“Right now, I am not in a relationship but I am happy.”

‘I am not lonely’

Miingon si Vina, “I am not lonely. I’m content maski walang personal life na gano’n.”

Bisan pa man sa iyang mga kapakyasan sa gugma, padayon nga nagmala-umon si Vina nga dunay lalaki nga gì-andam ang kahitas-an para niya. Apan miignon si Vina nga dili apil sa iyang priority sa pagkakaron ang gugma.

“Well there’s always somebody for you, but maybe at this point in my life, hindi sila ‘yung priority ko,” matud pa ni Vina sa usa ka interview.

“I always believe na there’s someone for you. At this time, wala pa.”

“I’m very optimistic that I’ll find someone who’s really for me. Right now kasi, okay lang ako na wala,” sey niya.

Kun mahinumduman, nagsugod sa pagdate sila si Vina ug Andrew niadtong 2022.

Sa misunod nga tuig, nahisgutan ni Vina nga una sila nga nagkaila sa Hawaii 21 ka tuig na ang milabay.

Nagkita sila pag-usab niadtong 2022, atol sa iyang US concert tour.