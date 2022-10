Letter na nagpaiyak sa mga netizens viral na: ‘Hindi ko man kagustuhan, sorry Panda…’

VIRAL sa social media ang isang liham na isinulat para sa nais kumupkop sa inabandonang aso na si Panda.

Sa Twitter, ibinahagi ng isang netizen ang litrato ng iniwang aso malapit sa City Hall ng Mandaluyong City.

Hello! I found an abandoned dog near Mandaluyong City Hall. Here are some of her photos, along with the note attached to her leash. If you’d like to adopt her, I brought her to Philippine Pet Birth Control Center Foundation in Boni Ave. pic.twitter.com/lKB7pXVaiv — Nicole (@stubbornicole) October 2, 2022

Makikitang itinali sa isang sulok ng gate si Panda, habang nakasabit naman sa kanyang tali ang nasabing letter.

Ang nakasulat sa liham, “Kuya/Ate, kung sino man ang makabasa nito, sana po alagaan niyo po ng maayos ang aso ko.”

Ipinaliwanag rin nito kung bakit niya inabandona si Panda, “Kaya ko po ginawa ito dahil nagagalit si mama sa kanya.”

“Hindi ko man kagustuhan,” saad pa niya.

Base naman sa netizen na nakakita kay Panda, dinala niya ito sa Philippine Pet Birth Control Center Foundation na nasa Boni Ave.

Ilang oras lamang, may nag-comment na sa post at sinabing may nag-adopt na kay Panda.

“Panda will be adopted by a lady who also runs a shelter.”

“He will be with the owner as one of her fur babies,” dagdag pa niya.

Panda will be adopted by a lady who also runs a shelter.

He will be with the owner as one of her fur babies pic.twitter.com/bkWiLLZ45d — James Dumasig (@i_stalk_puppies) October 3, 2022

