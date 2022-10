LabanKungLaban: Vhong Navarro, Deniece Cornejo muling maghaharap sa korte

MAKALIPAS ang mahabang panahon, nakatakdang magharap muli ang TV host-comedian na si Vhong Navarro at ang dating model na si Deniece Cornejo.

Sa darating na Martes, October 11, nakatakda ang arraignment ni Vhong sa korte ng Taguig kaugnay ng kinakaharap na kasong panggagahasa na isinampa ni Deniece.

Inaasahang muling magkukrus ang landas nina Vhong at Deniece kung sakaling pareho silang sisipot sa hukuman para sa nasabing court proceedings.

Babasahan ng demanda ang Kapamilya TV host sa sala ni Taguig Regional Trial Court (RTC) Branch 69 Judge Loralie Datahan, sa Martes, ala-1:30 ng hapon.

Hanggang ngayon ay nakapiit pa rin si Vhong sa detention center ng National Bureau of Investigation (NBI) matapos lumabas ang warrant of arrest para sa kasong rape.

Bago ikulong, sumuko na ang aktor sa NBI nang lumabas naman ang warrant of arrest para sa kasong Acts of Lascviousness na unang isinampa ni Deniece.

Nakapagpiyansa siya sa nasabing asunto pero idiniretso na siya sa kulungan dahil sa paglabas ng warrant of arrest para sa kasong rape kung saan walang inirekomendang piyansa para pansamantala siyang makalaya.

Base sa reklamo ni Deniece, ginahasa umano siya ni Vhong sa loob ng kanyang condo unit sa Bonifacio Global City noong Enero 17, 2014.

Kamakailan, nagbitiw naman si Atty. Ferdinand Topacio bilang abogado ni Deniece. Aniya, may mga taong nais makialam sa kaso na hindi siya pabor sa nais mangyari ng mga ito.

Sa kabila ng pagkakakulong ni Vhong, positibo pa rin ang asawa niyang si Tanya Bautista Navarro na mapapawalang-sala rin ang komedyante.

Mensahe niya kay Vhong, “Si Vhong, sobrang mahal na mahal ko. Uhm, huwag na huwag mong iisipin na iiwan kita. Lagi na siyang ganyan. Iyon yung greatest fear niya.

“Sinasabi ko sa kanya, ‘Kung iiwan kita, dapat noon pa. Nung hindi tayo kasal, kung nangyari ‘to, mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo, hindi kita hinatid sa ospital.

“’O kaya, nung nakikita ko na medyo okay ka na, iwan na kita. Hindi. Umabot tayo dito.

“’Lalo kong nakita kung gaano ka kabuting tao. Nagpakasal tayo. So, never, never think na iiwan kita sa laban na ‘to,’” sabi ni Tanya.

Patuloy pa niya, “I know it’s a non-bailable case, but we have strong evidence that it didn’t happen. Yeah, sobrang strong. Kaya nga po naipanalo namin iyan several times, di ba? Ni-reverse lang.

“Kasi si Vhong yung victim, di ba? Si Vhong yung victim. He may have cheated on me. Sa akin siya may kasalanan. Pinatawad ko na siya,” ani Tanya.

