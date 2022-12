Arci Muñoz usap-usapan sa socmed, may dyowa na nga ba?

MAINIT na pinag-uusapan sa social media ang rumored boyfriend ng aktres na si Arci Muñoz.

Ang kumakalat kasi na tsismis ay may namamagitan sa kanila ng pamangkin ni Jinkee Pacquiao na si Seth Shannon Jamora.

Si Seth ay anak umano ng kambal ni Jinkee na si Janet Jamora.

Nagsimulang sumiklab ang balita matapos ibandera ng aktres ang ilang Instagram posts na nakasama siya sa dinner nina Jinkee at Manny with Ji Chang Wook sa South Korea.

May caption pa itong, “THE MANNY SHOT! great night with awesome people.”

Kung maaalala, nag-trending sa social media nitong nakaraang araw ang post ni Jinkee na nakasama nila sa South Korea si Chang Wook.

Present pa nga sa picture ang kambal ni Jinkee na si Janet, ang ina ni Manny na si Nanay Dionisia, pati ang ilang miyembro ng kanilang pamilya at kaibigan.

Siyempre, maraming marites ang nagtataka kung bakit nga kasama si Arci sa nasabing dinner dahil ang makikita sa mga pictures ay puro mga pamilya lang ni Manny at Jinkee ang nandoon.

Tiningnan namin isa-isa ang mga naka-tag sa post ni Arci at nakita nga namin ang Instagram account ni Seth.

Natuklasan namin na may ilang pictures na sila together at tila sweet na sweet sa isa’t-isa.

Isa na riyan ang latest post ng rumored boyfriend ni Arci na ipinost lang nitong December 9.

Magaksama ang dalawa sa South Korea at matching colors pa ang kanilang suot.

Caption pa ni Seth, “They say Disney World is the ‘Happiest place on Earth’. Obviously they’ve never been in your arms. @ramonathornes (black heart emoji)”

Mababasa pa sa comment section ang pagkakilig ng ilang netizens at narito ang ilan sa mga nabasa namin.

“Stay inlove brother (pink heart emoji)”

“Tamis naaaaamaaaaaan huuuyyyyy (red heart emoji)”

“Stay happy and inlove. Love you (red heart emoji)”

May isa pa siyang post at nasa caption niya ay, “What’s on my bucket list? Everywhere with you. @ramonathornes (black heart emoji)”

Meron ding IG post si Seth na nakaakbay siya sa aktres at tinag pa niya sa caption ang IG account ni Arci.

Hanggang ngayon ay wala pang pahayag ang dalawa tungkol sa kumakalat na tsismis sa kanila.

Bukas naman ang Bandera para kina Arci at Seth sakaling nais nilang linawin ang tunay nilang relasyon.

