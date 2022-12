SanaAll: Angeline Quinto pinag-shopping spree ang yaya bilang Christmas gift

GRABE naman palang magpasalamat ang Birit Queen na si Angeline Quinto!

Katulad na lamang ng ginawa niya sa kanyang kasambahay na si Ate Irene na pinag-shopping niya nang bongga bilang regalo ngayong Pasko.

Ibinandera mismo ni Angeline ang sorpresa para sa kanyang yaya sa pamamagitan ng tinatawag niyang “Christmas vlog” o vlogmas.

Caption pa ng singer sa kanyang YouTube video, “Ang pangalawa nating susurpresahin sa ating 12 Days of Christmas ay si Ate Irene! Dahil parang pamilya ko na rin si Ate Irene, ang gift na ibibigay ko sa kanya ay ang GIFT OF FAMILY bilang pasasalamat sa walang-sawang pag-aalaga niya sa akin at sa family ko.”

Bago simulan ang shopping nila, nagkwento muna si Angeline sa kanyang vlogmas na siyam na taon na silang pinagsisilbihan ng kanyang Ate Irene kaya lubos niya itong pinasasalamatan.

Sabi pa niya, Ito ang kauna-unahang beses na binigyan niya ng bonggang sorpresa ang kasambahay.

“Dahil malapit na nga ang Pasko mga ka-twinkle, ito ang first time na makakapagbigay ng magandang regalo for Ate Irene sa almost nine years niya na kasama namin sa bahay,” aniya.

Patuloy pa niya, “Ito talaga ang gusto kong gawin dito sa vlogmas ko na makapag give back for Ate Irene kasi alam niyo naman si Ate Irene, hindi lang siya isang ate sa akin, parang pamilya na rin talaga ang turing ko sa kanya.”

Mapapanood sa video na nagtungo sa isang mall sa Makati City ang singer kasama ang kanyang yaya, pati na rin ang kanyang partner na si Nonrev Daquina at baby nila na si Sylvio.

Sey pa ni Angeline sa vlog, “Ang gagawin natin ngayon, kung sino ang gusto mong bigyan ng gift na kamag-anak mo na nasa Bacolod, ibibili natin sila ng Christmas gift, at siyempre ikaw.”

Makikita na namili ng maraming damit sa isang mamahaling clothing brand ang mag-yaya.

At pagkatapos niyan ay hindi alam ni Ate Irene na may isa pang sorpresa sa kanya ang Birit Queen.

Ayon kay Angeline, “Kasi mga ka-twinkle, sobra akong proud kay Ate Irene kasi nabalitaan ko nga na nagpapagawa sila ng bahay sa Bacolod, pero ginawa nilang semento kasi dati puro kahoy ‘yun, so dahil magpapasko na mga ka-twinkle, gusto kong matapos na ang bahay nila”, sabay abot ng isang pulang ampao na may lamang pera.

Bigla naiyak sa tuwa ang kasambahay at sabi niya, “Sobrang saya ko po na nabigyan mo kami ng pampagawa ng bahay.”

Emosyonal na sinabi naman ni Angeline, “Lagi kong sinasabi na nagpapasalamat ako sa kanya kasi nawala ang mama, nag-stay siya sa amin hanggang sa dumating si Sylvio, andyan siya.”

Dagdag pa ng singer, “So lagi akong nagpapasalamat kasi meron akong Ate Irene sa buhay ko. Pag may sakit ako, siya ‘yung nag-aalaga sa akin kahit hindi ko hingin, ‘Ma’am ito na po gamot niyo’, lalo na kapag may trabaho ako, pagod na pagod ako.”

“So ate, isa kang pamilya sakin, alam mo ‘yan. Mahal na mahal kita,” aniya.

As of this writing ay nasa mahigit 122,000 likes na ang vlogmas ni Angeline at maraming netizens ang napa-comment.

Narito ang ilan sa mga nabasa namin:

“Hindi ko alam bigla na lang ako naiyak (pleading face emoji) sobrang natouch ako grabe sobrang deserve nyo ang isa’t isa (red heart emoji)️”

“Sobrang buti ng puso mo Mama AQ kaya sobrang daming nagmamahal sayo at sobrang daming blessing na dumating sayo.”

“You deserve all the love and blessings in the world, Angeline. Kaya minamahal ka ng lahat ng mga fans mo around the globe! More power to you and your family!”

