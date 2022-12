NamamaskoPo: Angeline Quinto sinorpresa ang dating kapitbahay na nagpapautang ng ulam

IKA nga nila, “Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakapunta sa paroroonan.”

Kagaya na lamang ng Birit Queen na si Angeline Quinto, kaya sunod-sunod na blessings ang kanyang natatanggap ay dahil binabalikan niya ang mga taong dating tumulong sa kanya bago siya sumikat.

Sa isang episode ng kanyang YouTube vlogmas ay binisita niya ang matalik na kaibigan ng kanyang ina at dating kapitbahay sa Sampaloc, Manila.

Siya si Aling Helen na madalas magpautang ng ulam sa kanila dati.

Ayon pa kay Angeline, gusto niyang handugan ng munting regalo si Aling Helen bilang pasasalamat sa pag-aalaga niya dati.

“Gusto ko lang i-surprise siya dahil ngayon lang kami magkikita after ilang taon. So sana mapasaya din natin ang kanyang pasko at excited ako na makita siya ngayon kung kamusta na siya dito sa bahay niya,” sey ng singer sa kanyang YouTube video.



Kwento pa ni Angeline, “Si Aling Helen, isa ito sa mga matalik na kaibigan ni Mama Bob ko kung saan kami nakatira dati sa Sampaloc.

“Gusto ko kasi ikwento sa kanila, sabi ko, gusto kong balikan ‘yung mga taong naging mabuti rin talaga sa amin ni mama.”

Patuloy pa niya, “Si Aling Helen kasi, siya ang nagpapautang sa amin ng ulam. ‘Nung doon pa kami nakatira ni Mama Bob, actually, naalala ko ito kapag nagsisimba si Mama Bob sa Quiapo, maaga ‘yun aalis tapos paggising ko, may sulat na siyang iniiwan sa mesa, nakalagay ‘Gie nagsimba ako, umutang ka na kay Aling Helen ng ulam.’”

Sa ngayon ay hindi na raw nagbebenta ng ulam si Aling Helen dahil siya raw ay matanda na at bawal nang mapagod dahil sa mga iniinom na maintenance na gamot.

Nagbigay si Angeline ng napakaraming grocery items sa dating kapitbahay, ilan na riyan ay tila mga pang noche buena, mga de lata, at may isang sako pa ng bigas.

Dahil diyan ay naging emosyonal at naiyak sa tuwa si Aling Helen sa nakuha sorpresa kay Angeline at lubos siyang nagpapasalamat sa singer na naalala siya, lalo na’t malapit na ang Pasko.

Sey ni Aling helen para sa singer, “Ange, nagpapasalamat ako sayo na naalala mo pa akong dalawin.

“Sana po bigyan ka ng maayos na buhay, malusog na katawan para marating mo pa ang maayos na buhay kasama ang iyong buong pamilya mo.”

“Maraming, maraming salamat at Merry Christmas and Happy New Year,” aniya.

Bago matapos ang video ay nagbigay din ng mensahe si Angeline para sa mga nanonood ng kanyang vlogmas.

“So ‘yun lang mga ka-twinkle, gusto ko lang talaga na kahit papaano ay makapagbigay ako ng kaunting regalo sa mga taong naging parte talaga ng buhay ko simula noong nag-uumpisa ako dito sa Sampaloc kung saan kami nanggaling ni Mama Bob, so isa si Aling Helen sa mga napili namin na pasalamatan at dahil magpa-Pasko naman,” chika niya.

Libo-libong netizens naman ang naantig sa naging Christmas content ng Birit Queen at narito ang ilan sa mga nabasa naming komento.

“Si Miss Angeline ‘yung isa sa mga nakita at nasubaybayan ko na sumikat na singer na hindi talaga nakalimot sa naging bahagi ng buhay niya… Stay healthy, keep safe and May God continue to guide and bless u more and ur family (random emojis)”

“‘Yan ang tunay na Star binabahagi ang kanyang kinang, dapat ka talaga Angge na maging sikat kasi ang bait bait mo at mapagmahal sa kapwa. God bless you more (red heart emoji)”

“Siya ‘yung tao na malayo na ‘yung narating na hindi nakakalimot sa pinagmulan niya, Proud of you Ms Angeline (folded hands emoji)”

