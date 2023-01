Vice Ganda gustung-gusto nang magka-baby: Ngayon kaya ko nang protektahan ang magiging anak ko, pero…

KUNG siya lang daw ang masusunod, gusto na rin ng Phenomenal Box-Office Star na si Vice Ganda na magkaroon ng anak.

Ayon sa TV host-comedian, feeling niya ay ready na naman siyang magka-baby pero alam niyang hindi rin ganu’n kadali ang nais niyang mangyari.

Sa isang panayam, natanong nga ang Kapamilya star kung handa na ba siyang magkaroon ng sariling baby. Gusto raw niya kung sa gusto pero hindi pa raw niya maharap ito dahil sa dami ng kanyang trabaho.

“Mahirap magka-baby pero hindi ko siya maharap. Pero gustung-gusto ko na,” ang pahayag ni Vice Ganda.

Siyempre, hindi lang naman siya ang magdedesisyon hinggil sa usaping ito dahil kailangan din niyang isaalang-alang ang magiging saloobin ng partner niyang si Ion Perez.

“Actually ang laking part sa buhay ko na ayokong i-subject yung anak ko sa cruel world like scrutiny sa pamilya, sa dyowa.

“Pero now kaya ko nang protektahan ang anak ko. Gusto ko na pero hindi ko talaga siya maharap dahil ang dami-dami kong ginagawa,” pahayag pa ng komedyante.

Sa katunayan, may mga pagkakataon pa nga na hindi niya nasusunod ang kanyang schedule dahil sa dami ng kanyang commitments, idagdag pa nga riyan ang mga pinatatakbo niyang negosyo.

Aside from his regular work bilang main host ng “It’s Showtime”, meron pa siyang “Everybody, Sing!” at patuloy pa rin ang paggawa niya ng mga content para sa kanyang YouTube channel.

“Nagpunta ako ng America noong tour. Inayos ko na yung schedule kung kanino pupunta. Nakapagpa-schedule kami pero hindi ko napuntahan.

“I still don’t have the luxury of time to do other things that I want to do. Kahit meron time naagaw pa rin talaga,” sabi pa ni Vice Ganda.

