Rosmar Tan ‘pinakamalakas’ maging ninang, nagregalo ng kalahating milyon sa bagong kasal

TRENDING ngayon sa social media ang CEO na si Rosmar Tan dahil sa nakakalokang regalo nito bilang ninang ng newly wed couple.

Tila siya na nga ang itinanghal na paboritong ninang ng mga netizens matapos mag-viral ang mga larawan at video nito nang ipaabot ang kanyang regalo sa kaibigan at inaanak na si Sarah Ilustre Faustino at sa asawa nito.

“Ano daw regalo naming mag-asawa sa bagong kasal? Kalahating milyon + 10 days business class trip to Hong Kong and Macau para sa honeymoon nila, at special no. ni Gigi de Lana,” pagbabahagi ni Rosmar.

Labis naman ang saya ng bride sa ipinagkaloob sa kanila ng kanilang ninang.

“Grabe! Kung anong meron po kami ngayon sobra-sobrang regalo na, kaya po sabi ko kahit ‘wag na. Makita lang po namin kayo doon sobrang priceless na,” saad ni Sarah kay Rosmar.

Talaga namang pinatunayan ng CEO na siya ang pinakamalakas dahil sa nakalululang regalo kaya naman hindi maiwasang mapa-sana ol ng mga madlang pipol na nakakakita ng kanyang ginawa.

“napaka swerte naman ng mag aswang to. God bless madam rosmar more blessings and congratulations s bagong kasal,” saad ng isang netizen.

Comment naman ng isa, “Ito talaga ung c.e.o na hindi maarte at simpleng tao lang at mapag bigay .”

“The best talaga kayo mag asawa mam rosmar wala po kayong pinag kaiba sa magulang nyo. god bless and always keep safe po sainyong family,” hirit naman ng isa.

