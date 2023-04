Dating kaklase ni Vice Ganda sa college nag-sorry sa harap ng madlang pipol: ‘Binu-bully kasi namin siya dati’

ISANG gym instructor ang nag-sorry sa Phenomenal Box-office Star na si Vice Ganda on national television sa episode ng “It’s Showtime” kahapon, April 25.

Humingi ng paumanhin si Teddy Amor kay Vice dahil sa pambu-bully daw niya noon sa TV host-comedian. Magkaklase raw sila noon ni Vice sa college at palagi raw nila itong tinutukso at inaasar-asar.

Naging contestant si Teddy sa “Isip Bata” segment ng “It’s Showtime” at pagpasok pa lang nito sa studio kasama ang iba pang contestants, ay agaw-pansin na ang bitbit niyang papel.

May nakasulat dito na agad binasa ng host ng programa na si Ogie Alcasid, “Vice my classmate (in) F.E.U.” Dito na nabanggit ni Teddy na naging classmate niya noon si Vice sa Institute of Arts and Sciences ng Far Eastern University (FEU).

Kumuha ng kursong Political Science noon si Vice sa FEU pero hindi niya ito natapos.

Chika ni Teddy, “Actually po, tatlo silang nangunguna sa amin, dalawang babae, tsaka siya. Nangunguna sa room.”

“Tatlo rin kaming parang bully-bully sa school sa room,” sabi pa ni Teddy na isang body conditioning coach, events bouncer, VIP escort at bodyguard.

Pagbabahagi pa ng contestant, naging classmate niya si Vice sa first at second semester pero lumipat siya sa Philippine College of Criminology para tuparin ang pangarap niyang maging pulis.

Nabanggit din ni Teddy ang dalawa pa nilang classmates na politiko na ngayon, ang isa nga rito ay si Isabela Rep. Antonio Albano, na parang nais ibandera sa madlang pipol na marami sa batch nila sa college ay naging successful sa buhay at career.

Hugot pa niya, “Ako lang naman yata ang hindi nag-excel sa inyo.”

Kasunod nito, humingi nga siya ng paumanhin kay Vice, “Humingi lang ako ng sorry. Humihingi ako ng sorry kay Vice.

“Kasi that time, kasi may kaibigan siyang gusto kong ligawan, type ko…inaayawan niya ako dahil kay Vice, so ang ginagawa naming tatlo din kaming lalaki, binu-bully namin siya. Sorry. Sorry,” mensahe ni Teddy kay Vice.

Ayon naman sa mga hosts ng show na sina Jhong Hilario at Vhong Navarro, hindi raw tama ang mam-bully ng kapwa. Sagot naman ni Teddy, “Nu’ng araw naman kasi bully parang nang-aasar. Walang pisikal.”

Dagdag pa ni Teddy, noon pa raw ay mahusay na talaga si Vice, “Talagang nag-e-excel ho siya sa amin sa room. Nag-e-excel sila, tatlo lagi. Sila nangunguna sa amin.

“Kasi sa exam namin, sa quizzes, tatlo sila nangunguna. Matalino,” dagdag pang chika ni Teddy patungkol kay Vice Ganda.

Nang tanungin naman siya kung ano ang itsura ni Vice noong nasa college pa sila, “Malayo po sa ngayon, napakaganda na niya ngayon.” Na sinundan naman ng tawanan ng mga hosts ng show at ng studio audience.

