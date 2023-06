Kim Atienza nipalag sa mga nag-ingun nga apil siya sa bag-ong ‘Eat Bulaga’: Stay away from drugs

Gibaraw sa Kapuso TV host nga si Kim Atienza ang netizen nga nikwestiyon sa iyang dignidad ug sa iyang pagkadunay “delicadeza.” Kabahin kini sa isyu sa “Eat Bulaga.”

Kusog man god kaayo ang iyang ngalan sa mga huhungihong human mobuto ang balita nga usa siya sa mga bag-ong hosts sa “Eat Bulaga.” Kini human pod nga mipahawa sila si Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, ug ang uban pa nga mga main hosts sa maong programa sa TAPE Inc.

Niadtong Lunes, Hunyo 5, gibandera ni Kuya Kim ang iyang litrato diin kauban niya sila si Eruption ug Billy Crawford samtang nagkaon sila sa usa ka kan-anan.

Ug tungod siguro sa iyang caption nga “Eats Chowtime,” dunay mga netizens nga wa kapugong ug ni-comment sa iyang IG post.

“So they say you will be part [of] FAKE eat bulaga host. Don’t you have any delikadesa in your body? Is this just for the money? OMG! Have some dignity!” bira pa sa netizen batok ni Kuya Kim.

Ang tubag sa Kapuso star mao ni: “hingang malalim para di ka praning. Stay away from drugs.”

Sa pagkakaron kay gitangtang na ang maong comment sa netizen pero daghan ang nakakuha og screenshot niini ug gisabwag kini sa social media.

Kung makahinumdum ta, gideny sa manager ni Kuya Kim nga si Noel Ferrer ang balita nga usa siya sa mga mahimong host sa maong noontime show.

“We’d like to clarify that HE CANNOT DO THE EAT BULAGA REPLACEMENT SHOW as it conflicts with his prior commitment with the daily program TIKTOCLOCK (which is also performing very well in the ratings) produced by GMA Network where Kim is contracted as an exclusive talent,” matud pa Ferrer.

