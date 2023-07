Ellen Adarna proud maging ‘Swiftie’, mamimigay ng Taylor Swift concert tickets

EXCITING news ang ibinandera ng aktres na si Ellen Adarna para sa Pinoy fans ng international singer na si Taylor Swift.

Inanunsyo niya kasi sa social media na bilang fan din ng pop singer ay nais niyang mamigay ng concert tickets ng “The Eras Tour” na magaganap sa Singapore!

“The Swiftie in me is so happy to announce that [e11ven] will be giving away free Taylor Swift ‘The Eras Tour’ tickets!,” caption ni Ellen sa kanyang Instagram post.

Ayon sa aktres, magbibigay siya ng apat na CAT1 tickets na naka-schedule sa March 3, at dalawang VIP1 tickets para naman sa March 7 na show.

As of this writing, wala pang detalye na inilalabas ang aktres kung paano makukuha ang kanyang papremyo.

Kalakip ng kanyang magandang balita ay ang video habang kinakanta ang isa sa mga paborito niyang kanta ni Taylor na pinamagatang “Clean.”

“I’m so excited. Like you, I’m a Swiftie. Practicing now…,” sey niya sa uploaded video.

