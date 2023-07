Ai Ai delas Alas nag enjoy sa pag atiman og mga senior citizens sa US: ‘Nagtatrabaho ako bilang activity director’

Gipahibaw sa Comedy Queen nga si Ai Ai delas Alas sa publiko ang iyang trabaho sa usa ka elderly facility sa San Francisco, California, USA.

Activty Director ang Kapusao TV host-actress sa maong health care facility nga nag atiman og mga tiguwang nga residente nga nag gikan sa nagkalain-lain nga bahin sa Amerika.

Nagbalik-balik na si Ai Ai sa US ug sa Pilipinas apan murag mas pirmi siya nga tua sa Amerika kauban ang iyang bana nga si Gerald Sibayan nga didto na usab nag trabaho.

View this post on Instagram A post shared by AIAI DELAS ALAS (@msaiaidelasalas)

Gawas sa iyang trabaho sa maong elderly facility, mo raket pa gyud si Ai Ai isip usa ka performer kada weekend.

Gipakita sa kumedyante sa usa ka live interview sa “Unang Hirit” niadtong July 11 ang lugar nga iyang gitrabahoan apil na ang iyang mga kauban nga mga caregiver ug nurse sa maong facility.

“Ito, kapag yung every day na buhay ko, pumapasok ako as activity director. Pero pag kunwari Saturday and Sunday, may mga shows din ako, may mga upcoming shows ako and concert[s]. So, ganun ang buhay ko,” saysay sa Kapuso star.

Matud pa ni Ai Ai nga isip activity director, siya ang gitahasan sa pagplano og mga activity alang sa mga tiguwang nga anaa sa ilang pasilidad.

View this post on Instagram A post shared by AIAI DELAS ALAS (@msaiaidelasalas)

“Ikaw yung mag-iisip du’n sa mga residente kung ano yung gagawin nila na magiging masaya sila, like magbi-bingo sila. Meron ding mga kompyu-computer, kasi may point click, may care plan,” dugang niya.

“Nag-e-enjoy talaga ako. Siyempre, alam mo, iba yung fulfillment ng naglilingkod ka sa ating mga elders.”

Gawas nga busy sa iyang trabaho, usab pud ka asawa si Ai Ai nga maoy mang laba ug mang limpyo sa ilang gipoy-an ni Gerald.

RELATED STORIES

Ai-ai delas Alas in red swimsuit dances on Tiktok for BBM-Sara tandem

Ai-Ai delas Alas channels her inner Britney Spears in a funny TikTok video

Aiai delas Alas and Gerald Sibayan tie the knot