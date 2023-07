LJ Reyes pak na pak sa ‘glassy’ look para sa iyang prenup: ‘Napaganda ang haggard na mommy!’

Makita nga blooming gyud kaayo ang bride-to-be nga si LJ Reyes!

Gibandera sa usa ka Instagram post ang iyang transformation para sa iyang pre-nuptial photoshoot nga gipahigayon sa New York City sa Amerika.

Sa IG post sa iyang makeup artist nga si Mikka Marcaida, makikita ang pagka simply ug ang pagka elegante sa aktres.

Gisuwat nga caption sa post, “Glossy and glassy for our bride to be @lj_reyes [white heart emoji].”

Mitubag si LJ og siya nagpasalamat kang Mikka tungod kay gipasamot pa niini ang iyang kaanyag.

“Thank you so much Mikka!!! Napaganda mo ang haggard na mommy [laughing face emoji],” sey sa aktres.

Dugang niya, “So excited for THE day! [red heart emoji] rooting for your career here in the US!”

Makita sa comments section nga daghan ang napa-wow sa iyang hulagway ug malipayon kaayo ang iyang mga higala nga artista para kaniya.

“Whaaaaaaaa!!!!!!!!! [red heart emoji] bakit iiyak na ako? ikakasal na ang besy nyo [smiling face with heart eyes emoji],” komento ni Chynna Ortaleza.

Ni dugang si Andrea Torres, “Ang ganda!!!!”

Matud ni Isabel Oli, “Ganda [smiling face with heart eyes emoji].”

Niadtong Mayo lang nag propose kang LJ ang iyang non-showbiz boyfriend nga si Philip Evangelista.

Tulo ka tuig na nga naa sa Amerika ang aktress kauban ang iyang mga anak nga sila si Aki ug Summer.

Mibiya sila sa Pilipinas niadtong 2021 human sa kontrobersyal nga panagbuwag nila sa aktor nga si Paolo Contis.

