Andrea trip munang i-date ang sarili, sey sa ‘worried’ fans: Okay na ako kasi nakapag-heal na ako ng buo!

MATAPOS ang isang buwan ng pagiging single ay nagkaroon ng life update ang Kapamilya actress na si Andrea Brillantes.

Sa kanyang latest YouTube vlog, isa-isa niyang sinagot ang ilan sa mga ibinatong mga katanungan ng ilang fans.

Ilan na nga riyan ang mga bagong pinagkakaabalahan niya sa buhay, pati na rin siyempre ang estado ng kanyang puso.

Ibinunyag ni Andrea na trip niya ngayong i-date ang kanyang sarili at nagkaroon pa nga raw siya ng “bucket list” para sa mga nais niyang gawin nang mag-isa.

“So ngayon guys, meron akong parang assignment sa self ko,” sey niya sa vlog.

Paliwanag pa niya,

“May bucket list ako na gusto kong gawin lahat ng mag-isa. Mag-concert mag-isa, manood ng movie mag-isa, makapag-condo at alam niyo ‘yun, lahat ng things na gawin kong mag-isa.”

“Basta doon ako interisado, i-date ‘yung sarili ko. Mahalin sarili ko,” aniya.

Kaugnay niyan ay goal ng aktres na matutong makapagmaneho ng kotse at magkaroon na ng sariling condominium.

Tanong sa kanya, “What are your goals before the year ends?”

Mabilis niyang sagot, “Makapag-drive at kayaning makapag-condo mag-isa at mag-aral.”

Nang usisain naman kung ano ang natutunan niya sa buhay kamakailan lang.

Ang tugon ni Andrea, “Greatest lesson na natutunan ko so far sa buhay ko ngayon is kailangan mo muna talagang mahalin mo ang sarili mo bago ka magmahal ng iba.”

Sinundan naman ito ng tanong kung masaya ba siya ngayon sa kanyang buhay.

Pagtitiyak ng aktres, “Happy ako guys! Huwag kayong mag-alala. Naka-move on na ako. Kayo din sana mag-move on na kayo. Masaya na ako sa buhay ko ngayon.”

Kasunod niyan ay nagkaroon pa siya ng mensahe sa kanyang fans upang siguraduhin na wala nang dapat ipag-alala ang mga ito sa kanya.

“Para na rin sa fans ko, sabihin ko na rin na baka kasi maraming may concern sa akin, gusto ko lang sabihin na okay na po ako ngayon,” saad niya sa video.

Chika pa niya, “Aaminin ko na tao lang ako na naging malungkot po talaga ako, one month ‘yun at masaya ako na ninamnam ko ‘yung kalungkutan ko na ‘yun at kailangan natin ‘yun harapin para mas maging maganda ‘yung paghi-heal natin.”

“At dahil doon, I have fully healed and moved on from everything that happened kahit ang dami pang mga bagong kinemerut from the side,” patuloy niya.

Giit pa ni Andrea, “Okay na ako kasi nakapag-heal na ako ng buo at mas stronger ako ngayon at mas love na love ko na talaga ang sarili ko.”

Matatandaang naging laman ng mga balita si Andrea matapos ang pakikipaghiwalay nito sa basketbolistang si Ricci Rivero noong nakaraang buwan.