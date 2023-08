Maja Salvador, Rambo Nuñez naniniwala sa ‘destiny’: ‘Totoo ‘yung kasabihan na kapag siya na, siya na!’

IKAW ka-Bandera, naniniwala ka ba sa “destiny?”

Para sa mag-asawang Maja Salvador at Rambo Nuñez, ito ang naging dahilan kung bakit sila nagkabalikan makalipas ang siyam na taong hiwalay bago sila muling nagkabalikan at ikinasal.

Sa isang YouTube interview, inusisa ng veteran broadcast journalist na si Bernadette Sembrano ang dalawa kung paano nila nalaman na sila ang nakatadhana sa isa’t-isa.

Simple lang ang naging sagot ni Maja at sinabing, “Parang totoo ‘yung kasabihan na pag siya na, siya na.”

Nang tanungin naman ng broadcaster si Rambo kung hindi ba siya nasayangan sa ilang taon na pagkakawalay kay Maja.

Ang mabilis niyang sagot ay hindi raw.

Paliwanag ng mister ng aktres, “Kasi I think that the whole time na wala kami, made us who we are today. Kasi kung hindi [nangyari ‘yun] baka immature pa kami in a relationship.”

“I think we have to go through din mga heartbreaks, failed relationships, for you to understand kung ano talaga ang hinahanap mo. Parang destiny really brought us together,” sey pa niya.

Sa bahagi rin ng interview ay natanong din ni Bernadette si Maja kung paano niya ilalarawan si Rambo.

Para raw sa aktres, almost perfect ang kanyang mister.

“Almost perfect. Pag dinescribe mo kasi ang gentleman, ‘yun talaga kahit saan aalalayan ka. Kaya ‘yun ang best na ide-describe ko siya,” sambit ni Maja.

Kasunod niyan ay lubos niyang pinasalamatan si Rambo dahil sa pagiging mapagpasensya at understanding pagdating sa kanya.

“Thank you kasi siya ‘yung ang haba-haba ng pasensya. Inintindi niya kung ano ang mga kailangan kong unahin. So nag-give way siya dahil alam niyang kailangan kong mag-focus sa career,” chika ng aktres.

Patuloy na kwento niya, “Ngayon na nagkabalikan kami, andoon ‘yung alam niya na sobrang workaholic pa rin ako. Wala akong time pero siya ‘yung nagme-make time, siya ‘yung pupunta [sa mga tapoings ko].”

“Pag sa relationship, pag gusto niyo talagang mag-work – ang babae kasi marami aartehan minsan e, so thankful ako kasi siya ‘yung pag gusto, gagawan niya ng paraan. So parati kong sinasabi na thank you sa lahat ng haba ng pasensya, sa lahat ng efforts. Kaya naman ‘nung nagtanong siya, of course, yes agad,” ani pa ni Maja.

Magugunita noong July 31 lamang ikinasal ang dalawa sa Bali, Indonesia.

Star-studded ang kanilang wedding na dinaluhan nina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, John Lloyd Cruz, Joshua Garcia, Janella Salvador, Kakai Bautista, at ang bagong kasal ding sina Maine Mendoza at Arjo Atayde.

Present din sa Big Day nina Rambo at Maja ang celebrity couple na sina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati, MJ Lastimosa, Pooh, Laureen Uy, Miles Ocampo, ang mag-asawang Ariel Rivera at Gelli de Belen, at marami pang iba.

Matatandaang ibinandera ng mag-asawa ang kanilang engagement noong April 17, 2022 sa pamamagitan ng Instagram.

RELATED STORIES

Maja Salvador, Rambo Nuñez marry in Bali

LOOK: Maja Salvador is a radiant bride in photo shoot

LOOK: Maja Salvador, fiancé Rambo Nuñez stun in breathtaking prenup photos