Julia Montes wala pang balak magpakasal kay Coco Martin: No rush with everything…enjoy lang muna yung journey’

HINDI nagmamadali ang celebrity couple na sina Coco Martin at Julia Montes na magpakasal sa kabila ng mga chika na matagal na silang nagsasama ngayon bilang partners in life.

Kuwento ng Kapamilya actress, ine-enjoy lang muna nila ni Coco ang journey kung anuman ang meron sila ngayon at siniguro niyang nasa “pinakamasayang” bahagi siya ngayon ng kanyang buhay.

Matapos ngang kumpirmahin ng Kapamilya Teleserye King ang tungkol sa relasyon nila ni Julia ilang buwan na ngayon ang nakararaan, masasabi ng aktres na super thankful and grateful siya sa lahat ng blessings na dumarating sa kanyang buhay.

“Nag-announce ba kami? Wala naman. Hindi, happy lang ako sa life. Siguro masasabi ko lahat ng nangyayari po sa buhay ko, never kong ine-expect and never kong ini-imagine na ganu’n ‘yung mangyayari when it comes to… in general. Lahat, sa work, sa life,” ang pahayag ni Julia sa panayam ng Push Bets Live.

Aniya pa, “Lahat ng mga pinapangarap ko, more than pa sa mga nangyayari, so wala. Super thankful and I’m very happy talaga.”

Sa tanong kung ano na ang aabangan ng mga fans sa kanila ni Coco, mukhang wala pa sa plano nila ang mag-settle down, “Siguro ano lang, enjoy lang muna ‘yung journey.

“Whatever blessing na dumadating ngayon, doon lang talaga ako nagpo-focus. No rush with everything basta focused on what blessing ang binigay ngayon for this year, for whatever moment na nandidito ngayon,” paliwanag niya.

Matatandaang inamin ni Coco sa madlang pipol ang tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila ni Julia sa celebrity screening ng seryeng “Unbreak My Heart”.

“Napakasarap ng pakiramdam namin dahil 12 years na kaming magkasama, pero pareho pa rin tulad ng dati.

“Nilu-look forward namin kapag may project na magkasama kami and then kapag may pagkakataon, nakakalabas kami, nakikita kami ng mga tao pero name-maintain namin ang privacy sa buhay namin.

“Basta kami, hindi naman na kami mga bata. Kung ano ‘yung nakikita at iniisip ng mga tao, ‘yun na ‘yun. Mas masarap ‘yung pakiramdam na pribado ang buhay namin, tahimik. Walang mga issue. Ito, masaya kami,” paliwanag pa ng aktor.

Sey naman ni Julia, “Kung ano ‘yung position namin ngayon, sobrang blessed lang talaga kami. And never nawala sa center si God so hindi nawawala ang mga good stuff. Si God talaga ang center.”

Very soon ay muling mapapanood si Julia sa big screen via her comeback movie, “Five Breakups and a Romance” kung saan makakatambal niya for the first time ang Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards.

“I can say as of now ‘yun ‘yung project na most proud ako. Marami siyang na-instill sa akin and siguro ito ‘yung most mature and parang awakening sa akin ‘yung film, eh.

“Parang meron siyang nabuhay sa sarili ko as a person, na ‘yun ‘yung ipagpapasalamat ko sa project na ‘to,” sabi pa ni Julia sa nasabing interview.