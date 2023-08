Claudine Barretto gibandera ang rason sa iyang kalit nga pagdaut: ‘Ito yung size ko when I was single’

Daghan ang nakalitan sa pagdaut sa award-winning actress nga si Claudine Barretto mao nga daghan sa mga madlang pipol ang na curious kung unsa ang iyang “secret diet.”

Nakahibaw ba mo nga 84 pounds na ang nakuha sa timbang ni Claudine sukad sa iyang pagsugod sa iyang weight-loss journey?

Duha ka buwan na ang milabay sa dihang nag sugod ang aktress sa iyang IF o intermittent fasting. Kini ang iyang gi angkon atol sa iyang interview kang Karen Davila nga makita sa iyang YouTube channel.

Matud sa usa ka health website, ang “intermittent fasting is a popular dietary method that alternates between periods of eating and fasting.”

“It became a habit already. I do 20:4 hours, I do 20 hours. And then tuloy-tuloy na,” matud ni Claudine nga mipasabot sa proseso sa iyang pagdiet pinaagi sa iyang pag fasting sa sulod sa 20 ka oras og pag lafang sulod sa hour-hour window.

Magsugod ang iyang pagkaon 4 p.m., “You have to start, mag-i-start ka ng 13 hours muna, 14. Don’t go beyond that.”

Subay niini, gipahinumduman ni Karen ang madlang pipol nga managyo pud og advice sa mga eksperto, “Pero guys, huwag niyo tularan without your doctors.”

Sa pangutana kung mao na ba kini ang pina ka slim nga lawas nga iyang na-achieve ever, “No, no, no. Ito yung size ko when I was single. I went down, now I’m 100 pounds.”

Hirit nga reaksyon ni Karen, “You’re 100 pounds? Sana all.”

Midugang si Claudine, “Yung cravings, the cravings talaga. So bad talaga.”

Unsa ang iyang gibuhat aron makontrol ang iyang cravings? “Wala, I’d clean. I’d clean the bathroom. I’d clean and clean and clean para makalimutan ko.”

“And I’d try to sleep early talaga, and I’d try to wake up late. So, tinatagalan ko yung tulog ko,” dugang pa niya.

“I also took out beef and pork. But I’d eat talaga, like chicken from a fast food chain, and then, donuts. It’s all prepared na. Para pag iniisip ko, konting oras na lang kaya rin,” matud ni Claudine.

RELATED STORIES

Claudine Barretto thanks Sabrina M’s friend for clearing Rico Yan’s name, ‘telling the truth’

Claudine Barretto has no plans of marrying again: ‘I already gave my promise to my ex-husband’

Claudine Barretto emosyonal nang muling makita si Dennis Padilla: I miss you, Kuya!