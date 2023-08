Toni Gonzaga gipasigarbo si Baby Polly: You are the greatest reward I’ve ever held in my arms

Gipakita na sa actress-singer nga si Toni Gonzaga ang ilang ikaduha nga anak ni Paul Soriano nga si Paulina Celestine Soriano o si Baby Polly.

Sa iyang Instgram account, gipost ni Toni ang usa ka video compilation sa iyang pregnancy journey aron pormal nga ipa ila-ila ang ilang baby girl.

December 5, 2022 sa dihang nahibaw-an ni Toni nga mabdos siya sa ilang ika duha nga baby ni Paul.

Gipakita usab sa video ang unang higayon nga nakita ni Seve, ang ilang kamaguwangan nga anak, ang iyang little sister.

“You are the greatest reward I’ve ever held in my arms,” gisuwat ni Toni sa iyang caption.

Dugang niya, “Thank you for coming right on time just when I needed you the most. My new best friend Polly.”

Malipayon usab kaayo ang mga followers ug higala ni Toni sa dihang ila na gyud nga nakita si Baby Polly mao nga gibahaan og congratulatory messages ang comments section sa iyang post.

“Polly is the cutest!!!!!! Polly in my pocket. Polly pocket,” suwat ni Alex Gonzaga.

Ni comment usab si Mariel Rodriguez, “Aaawwwwwwwww nakakaiyak!!!!!!! Can’t wait to meet you Polly!!!!!!”

“Beautiful and healthy, Polly!!! 😍😍Congratulations Paul and Toni!” sey pa ni Iza Calzado.

Mi comment usab si Bianca Gonzalez, “So happy for your growing family [heart emojis] and having a daughter is [heart emojis].”

Niaadtong August 11 gipanganak ni Toni si Baby Polly.

Ang maong balita gisibya ni Paul pinaagi sa iyang Instagram page.

“Paulina Celestine Gonzaga Soriano has arrived! Born 2:05pm on August 11, 2023 at 6.8 lbs. Tin [Toni] and Paulina are both doing great. Thank you for all your prayers and support. God bless you,” sey ni Paul.

RELATED STORIES

Toni Gonzaga, Paul Soriano welcome baby No. 2

WATCH: Friends throw baby shower for Toni Gonzaga’s Baby No. 2

Toni Gonzaga buntis sa 2nd baby nila ni Paul Soriano, pero ayaw munang ibandera sa publiko

Toni Gonzaga proud to have made a stand