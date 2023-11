Rhian Ramos walay plano nga moapil og beauty pageants sama ni Michelle Dee: ‘Pang drama talaga ako’

Bisan pa man sa ilang kasu-od, miingon ang aktres nga si Rhian Ramos nga wala siyay plano nga moapil og beauty pageants sama ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee.

“I feel like for me and my life, it’s probably impossible at this point,” matud pa ni Rhian sa interview sa INQUIRER.net atol sa bag-o lang nahuman nga Opulence Halloween Ball.

Matud niya, “I just don’t think I’m that kind of poised girl. I don’t think I’m going to enjoy it the way other people enjoy it.”

Niadtong buwan sa Mayo, mi sulti na daan si Rhian nga wala siyay plano nga mo apil og beauty contests.

Kini taliwa sa obserbasyon sa kadaghanan nga pwede pud kaayo siya mga makuronahan isip Miss Universe Philippines tungod sa iyang kaanyag ug pagka-utokan.

Apan matud niya sa iyang Instagram Stories, “If you ever wonder why never dumaan sa isip ko sumali sa kahit anong pageant, ito ‘yung reason.”

“I have no poise, composure, or emotional control. ‘Pang drama talaga ako,” sey pa ni Rhian.

Karong bag-o lang, mi angkon si Rhian nga gi mingaw na siya sa iyang housemate nga si Michelle nga tua karon sa El Salvador para sa Miss Universe coronation.

Apan bisan pa man niini, nanghinaot siya nga makuha ni Michelle ang korona nga dugay na niini nga gipangandoy.

Sa laing bahin, adunay umaabot nga proyekto si Rhian kun diin siya ang mamahimong kontrabida ug kaaway sa mga Sang’gre sa bag-ong episode sa iconic telefantasya nga “Encantadia.”

Mailhan si Rhian nga ang gamhanan nga diwata nga si “Mitena,” ang cursed twin sister ni Cassiopea nga gidala kaniadto ni Solenn Heussaff.

“Isa siyang Ice Queen so I believe that it has something to do with that,” matud ni Rhian.

Dugang niya, “Pero may mga makukuha din kasi akong kapangyarihan along the way so madadagdagan nang madadagdagan.”

