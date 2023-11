Miss Universe 2023: Catriona proud sa mga gibuhat ni Michelle sa prelims sa beauty pageant

Super proud gyod kaayo si Catriona Gray sa representante sa Pilipinas nga si Michelle Dee sa gipahigayon karon nga Miss Universe 2023 pageant.

Gibandera sa atong Miss Universe 2018 ang iyang pagdayeg ngadto ni Michelle human kini nicompete sa preliminary competition niadtong Huwebes, Nobyembre 16.

Pinaagi sa iyang Instagram account, gidayeg ni Catriona ang “solid” performance ni Michelle sa swimsuit ug evening gown portion para sa prelims sa maong international pageant.

Basin Bet Ni Nimo: Filipino designs take center stage at the Miss Universe preliminaries

Apil sa video sa iyang performance ni Michelle, nihatag pa si Catriona sa iyang mensahe, “Such a solid prelims performance! Your hard work is showing! Labannnn.”

Gawas pa niini, nicomment pa gyod ang fiancèe ni Sam Milby sa IG post ni Michelle kabahin sa iyang gisul-ob nga gown nga berde nga gidisenyo ni Mark Bumgarner nga iyang girampa sa preliminary competition.

Basin Bet Ni Nimo: Catriona Gray excited na sa Miss Universe 2023, magbabalik bilang ‘backstage correspondent’

Ang gisuwat niya nga caption sa Miss Universe 2018 mao ni, “Such a solid prelims performance! Alam na thisssss (emojis).”

Di magpapildi si Michelle sa sobra mga 80 ka mga kandidata nga nirampa sa swimsuit ug evening gown portions sa Miss Universe 2023 preliminary competition nga gipahigayon sa National Gymnsium sa San Salvador, El Salvador.

Dinhi kuhaon ang top 20 semi-finalist nga i-announce sa grand coronations November 18.

Basin Bet Ni Nimo: Miss Universe Philippines walks that made a mark

Unang gihisgotan ni Catriona nga very confident siya nga kusog ang pagperform ni Michelle tungod kay gibuhat niini ang grabe nga training ug preparation.

“I talked to her a few months before she flew, but I’m really excited to see how she’s really carrying herself, and I know she’s gonna make us proud,” matud pa ni Catriona sa usa ka interview.

RELATED STORIES

Michelle Dee among ‘top 10 standouts’ in Miss Universe prelims

Valentine Rosales ‘nakulangan’ sa performance ni Michelle Dee sa Miss Universe 2023 prelims, wala raw wow factor?

Michelle Dee tribute kay Melanie Marquez ang evening gown na inirampa sa Miss Universe prelims