Janella walay plano makig-uli kang Markus: ‘I don’t think it’s good for our mental health’

Mi-open up ang aktres nga si Janella Salvador mahitungod sa co-parenting arrangement nila sa iyang kanhi partner nga si Markus Paterson ug sa iyang panglantaw kabahin sa pagsulod sa bag-o nga relasyon.

Sa iyang interview kauban si Karen Davila, una nga mi hisgot si Janella sa iyang gibati nga kahadlok isip usa ka single mom sa sulod na sa duha ka tuig.

“Siguro ‘yung pinaka worry ko ano kaya ‘yung magiging effect psychologically kay Jude. Kasi growing up aminado naman ako meron rin akong issues because I grew up with an incomplete family,” sey ni Janella.

Dugang niya, “Worry ko kung paano ko maiiba ‘yun for Jude. Ayoko ‘yung mga trauma ko mamana rin niya.”

“Ayoko maranasan rin niya, ‘yung mga emotional things na pinagdaanan ko.”

Iya usab nga gipasigarbo ang paningkamot ni Markus nga mahatagan gyud og oras ug makauban ang ilang anak.

“We were very young. It took a toll on our relationship. When Jude came, he wasn’t fully prepared,” matud ni Janella.

Chika pa niya, “Ako kasi, I’ve always wanted to be a mom, and I took it upon myself that once this baby arrives, I’m going to give everything I can. I’m going to raise him to the best of my ability.”

“We’re actually co-parenting. He makes an effort to see Jude every now and then.”

Matud ni Janella, “Kapag wala siyang work hinihiram niya si Jude, and that’s something I appreciate, ‘cause I think presence is something very important for a kid who’s growing up.”

Sa dihang gipangutana siya kun duna pa ba kahay kahigayunan nga magbalik sila ni Markus, dali nga mitubag si Janella nga dili kini makaayo nilang duha.

“Right now, hindi ko iniisip ‘yon. Okay na rin kami now, healing apart,” sey ni Janella.

“I don’t think it’s good for our mental health. I remember how bad it got. Siguro umabot rin sa point na naramdaman ko parang nalosyang na ako kasi I was trying to save the relationship. I was trying to raise a kid on top of it. Parang kapag tumitingin ako sa mirror, hindi ko na nakilala, ‘yung sarili ko.”

Gitubag usab niya ang pangutana ni Karen kun duna pa ba siyay plano nga makig-date.

“I have plans. I have big plans for myself,” tubag niya.

“But I take life day by day. I take the lessons na natutunan ko from those situations and apply them; parang this time, hindi na okay sakin ‘to. This time I put my foot down on this; this time dapat maingat na ako; this time I won’t let these kinds of people into my life, ‘yung mga ganon.”

Sa sayo nga bahin sa 2022 migawas ang balita nga nagbuwag na sila si Janella ug Markus apan sa buwan sa Septyembre gi-angkon ni Markus ang maong issue pinaagi sa usa ka Instragm post.

Matud niya nga hapit na mag usa ka tuig sukad mi desisyon sila ni Janella nga magbuwag na.

