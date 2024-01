Yassi Pressman mi-bakasyon sa Thailand, Vietnam kauban si Luigi Villafuerte

Malipayon nga gi-saulog nila ni Yassi Pressman ug Camarines Sur Gov. Luigi Villafuerte ang holiday season samtang nag beach trip ug mibisita sa mga tourist spots sa Thailand ug Vietnam.

Gipakita ni Yassi sa iyang mga fans ang mga hulagway nga kuha sa ilang bakasyon sa Phuket kauban ang ilang mga higala pinaagi sa iyang Instagram niadtong Domingo, Disyembre 31.

Makita usab sa mga hulagway mga mibisita sila si Yassi ug Luigi sa kadalanan sa Hanoi sa Vietnam sa laing post nga iyang gi-share sa New Year’s Day.

Sa usa ka hulagway, makita nga migakos si Yassi sa gobernador samtang nag barug sila kilid sa sign board nga nag ingon, “From Hoi An with love.”

“Last year was such a rollercoaster, but the ride, be it scary sometimes, will always be fun,” matud ni Yassi sa iyang post.

“So excited for 2024, to all your highs and lows, stops and go-sss, laughs and cries (hopefully more for joy tho) and for the opportunity for us to breathe more, share more, learn more, give more, live more [and] love more.”

Si Luigi mi-post usab sa iyang Instagram ug mga hulagway kauban si Yassi aron sa pagpakita sa mga highlights sa iyang kinabuhi sa 2023.

“2023 was a year when prayers and blessings came true. Excited for what’s to come!” sey pa niya.

Niadtong Septyembre lang mipahibaw si Yassi sa ilang relasyon ni Luigi apan matud niya dili siya gusto nga mobutang og label sa kun unsa man na naa sila.

Matud niya, “not rushing into anything anymore.”

Sukad niadto, pirmi nang makit-an nga nakigbonding ang aktres sa pamilya ni Luigi. Apan bisan pa man niini, wala gihapon siya mosulti sa publiko kun unsa na gyud ang estado sa ilang relasyon.

