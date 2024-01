Lola ni Robi Domingo namatay sa adlaw sa iyang kasal

Nagmalipayon nga may sagol nga kaguol si Robi Domingo sa adlaw mismo sa iyang kasal niadtong Sabado, Enero 6.

Kini human mamatay ang iyang pinangga nga lola pila ka oras lang sa wala pa ang iyang kasal.

“Bittersweet. January 6 was the happiest day of my life. My heart was filled with immense gratitude—from preps in the morning, to the ceremony, to the reception which lasted until dawn,” matud ni Robi sa iyang Instagram page sa adlaw nga Martes, Enero 9.

“As I was about to leave the place, my mom was sobbing as she tried to tell me that my Lola passed away that same morning,” dugang niya.

Miingon si Robi, “Apparently, my family didn’t tell us so that our focus was our magical day.”

Gihinumduman niya ang iyang lola nga iyang gitawag og “ina,” tungod sa iyang pag-atiman kaniya. Iya usab nga gihandum ang mga lamian nga desserts nga pirming andamon sa iyang lola para niya.

“Rest in peace, ina. Please look after us together with ama. Thank you, and we love you.”

View this post on Instagram A post shared by Robi Domingo (@iamrobidomingo)

Sa laing bahin, nagpasalamat si Robi sa tanan nga mitambong sa iyang kasal ug miduyog sa kalipay nga ilang gibati sa iyang asawa nga si Maiqui Pineda.

Miangkon siya nga mura og “rollercoaster ride” ang tanan nga ilang naagi-an.

“Our hearts are happy, but we apologize for the delay. We’ll just take a breather from all the happenings,” dugang niya.

Si Robi ug Maiqui nagsugod og date niadtong 2018 ug na engage pag 2022.

Human madiagnose si Maiqui nga dunay rare autoimmune disease sa milabay nga Hulyo, midesisyon gihapon si Robi nga ipadayon ang ilang kasal.

RELATED STORIES

Robi Domingo assures fiancée diagnosed with autoimmune disease: ‘Whatever happens, I choose you’

Robi Domingo, girlfriend Maiqui Pineda are now engaged

Robi Domingo nag birthday sa SG kauban si Maiqui Pineda, natuman na ang iyang birthday wish: ‘She’s improving a lot!