Dominic nabuking nga natog sa balay ni Bea, nagbalik kaha sila?

Daghan sa mga Marites ang gahuwat karon og update kun unsa katinuod ang nanggawas nga chika nga nagbalik sila si Bea Alonzo ug Dominic Roque.

Matud sa mga balita nga nagkita ug nag istorya na pag-usab ang duha. Gani, sa milabay nga mga adlaw, pirmi kuno nga naa sa balay ni Bea si Dominic.

Nahisgutan usab ang maong chika sa latest episode sa “Showbiz Update” sa talent manager nga si Ogie Diaz.

Sey ni Ogie, “Mayroong nagsabi sa akin. Ewan ko kung totoo ‘to, ha. Importante sa kanila natin marinig, kina Bea at Dominic.”

“Kung totoo na bago mag-Singapore si Bea kasama ang family niya, doon pa natulog sa kanila si Dominic.”

“Hindi ko naman alam kung saang bahagi ng bahay ni Bea natulog si Dominic.”

“Pero ‘yong malinaw sa akin na ikinuwento, ewan ko lang kung totoo rin, ha. Importante marinig natin sa kanila, after ng Singapore naman ay nagkita ulit sila. Pumunta ulit doon si Dominic at nakatulog daw sa salas, sa sofa,” sey ni Ogie.

Ang iyang co-host nga si Mama Loi nagkanayon, “So, malamang, Nay, magkabati na nga talaga sila. Makakatulog ka ba naman sa bahay ng ibang tao kung hindi kayo ayos?”

Midugang si Ogie nga pirmi kuno nga makit-an sa mga silingan ni Bea ang sakyanan ni Dominic nga nakapark sa gawas sa iyang panimalay.

Dunay poy nanggawas nga chika gikan sa mga Marties nga nadunggog kuno ang tingog ni Bea samtang naa sa Zoom meeting si Dominic nga nakapasamot sa pagduda nga nagkuyog gihapon ang duha bisan pa man og ila na nga gipahibaw ang ilang panagbuwag.

Pero, in fairness, daghan pud ang nanghina-ot ug nag-ampo nga unta mag uli ang duha ug unta madayon na ang ilang kasal.

Ug matud sa usa ka feng shui expert, duna pay kahigayonan nga magkauli ra gihapon ang maayo nga relasyon nila ni Bea (Fire Rabbit) ug Dominic (Metal Horse).

Sey pa sa feng shui consultant ug traditional Chinese medicine practitioner nga si Jean Yu Chua, “In feng shui kasi, we always deal with the time dimension, like kung kelan ba nangyari yung breakup nila, at the same time may mga calendar cut-off so depende kung saan siya nag-fall.”

“If ever (nangyari ang breakup) in January, 2024, it would be considered as 2023 pa rin, the Year of the Rabbit. In the Year of the Rabbit talagang maraming mga problems, issues that arose in the relationship energy.”

“‘Di siya ganu’n ka-strong. But if nag-fall sila sa February, in the Wood Dragon Year already, I think it’s more na on about the communication issues kaya nagkaroon ng ganu’ng breakups.”

Sa dihang gipangutana kun duna pa ba kahay paglaum nga magkabalik sila si Bea ug Dominic karong Year of the Wood Dragon? “There can be a good chance or opportunity to have a good relationship as long as maganda yung communication energy nila.”