Chelsea Manalo gi-bully tungod sa kolor sa iyang panit — mama sa beauty queen

Ang inahan ni Chelsea Manalo nga si Contessa naoverwhelmed sa iyang mga gibati human ang iyang anak nga taga-Bulacan gikoronahan nga Miss Universe Philippines 2024. Niingon si Contessa nga ang pagkahimo nga usa ka beauty queen kay mao gyoy damgo sa iyang anak nga babaye.

Ang naghilak nga si Contessa nisulti nga “sobra ang iyang kalipay” nga nakita niya si Chelsea nga nakadaug sa gikaibgan nga titulo.

Kini iyang gipadayag sa usa ka interview sa Unang Balita sa GMA nga gibroadcast niadtong Huwebes, Mayo 23.

“Sobrang saya. Naiiyak ako sa sobrang saya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Natupad ang pangarap ng anak ko,” matud pa ni Contessa.

Sa laing interview sa ABS-CBN News, gihinumdoman ni Contessa nga gisige niya og dasig ang iyang anak nga si Chelsea nga sundon ang iyang mga damgo, ug iya nga giassure ang iyang anak nga usa kini ka maanyag nga babaye bisan pa sa nahiaguman niya nga “pagbully tungod sa kolor sa iyang panit” niadtong bata pa siya.

“Matagal na ‘tong pangarap ng anak ko. Sinabi ko sa anak ko na [kung] ito ang pangarap niya, susuportahan namin siya,” she said. “Noong bata po siya, nabu-bully siya and ako ‘yung nage-encourage sa kanya na, ‘anak, maganda ka.’ [Kaya] anak, deserve mo [ang pagkapanalo mo]. Ito na ang pangarap mo.”

Si Chelsea ug ang damgo sa iyang mga ginikanan

Ang 24-anyos nga Filipino-American nga beauty queen nga si Chelsea Manalo, sa laing bahin, nisulti sa Unang Balita nga nisud sa iyang hunahuna dayon ang iyang mga ginikanan sa dihang giannounce nga siya ang nidaog sa gikaibgan nga titulo.

“When they announced my province, I instantly thought about my parents. I know that this was not just my dream, but also their dream for me to be Miss Universe Philippines,” matud pa niya.

Ang reigning titleholder niingon nga gasige siya og envision sa iyang kaugalingon nga usa siya ka beauty queen kada tanaw niya sa iyang kaugalingon sa samin.

“I always have this dream of looking at myself in the mirror and wearing that sash and that crown,” matud pa said.

“It’s been 4 months…when I was performing on that stage, I was looking at my younger self. This has been my dream since I was a child. And I did it for the people who supported me, like my parents,” niingon pa gyod si Chelsea Manalo.

Ang biological nga amahan ni Chelsea kay usa ka Amerikano apan iyang inahan nga gitabangan sa iyang stepfather ang nagpadako niya nga kuyog nila kini sukad nga namatay ang amahan ni Chelsea.

Kini matud pa sa report sa Bandera.

Niadtong Grand Coronation Night sa maong beauty pageant, napildi ni Chelsea Manalo ang uban nga mga 52 ka mga kandidata nga nanimpad nga madaog ang titulo nga Miss Universe Philippines 2024.

Apil sa mga napildi ni Chelsea Manalo kay ang mga kikonsiderar nga mga heavyweight sa maong pageant nga sila si Ahtisa Manalo, Stacey Gabriel, Christi McGarry, Victoria Velasquez Vincent, Kris Tiffany Janson, ug ang paborito sa sayo pa ang competition nga si Alexie Brooks.

Usa pa siya niapil sa national tilt, nicompete si Chelsea Manalo sa Miss World Philippines 2017 tilt, diin nasud siya sa Top 15.

Morepresentar si Chelsea Manalo sa Pilipinas sa umaabot nga Miss Universe pageant didto sa Mexico sa naglaum nga makasakmit sa nasud ang ikalima nga korona.