Ellen, Derek magka-baby na kuno?

Daghan karon ang gahuwat, apil na ang mga Marites, sa pa-surprise sa celebrity couple nga sila si Ellen Adarna ug Derek Ramsay.

Karon pa lang, dunay mga nag-ingon nga basin og mabdos na si Ellen sa ilang first baby ni Derek.

Apan tinuod ba kaha ning maong chika?

READ: Ellen to Derek: ‘Happy anniversary my forever GOR’

Trending karon sa social media ang bag-o nga Instagram post sa aktor nga iya pang giubanan og mga sweet pictures nila sa iyang misis, apil na usab ang hulagway nilang duha nga kauban si Elias.

“Can’t wait @maria.elena.adarna Alam mo na! Lol,” sey ni Derek sa iyang caption.

View this post on Instagram A post shared by Derek Ramsay (@ramsayderek07)

“When are u coming home ba???? Loll” tubag ni Ellen sa maong post.

READ: Ellen Adarna mabdos kuno sa anak nila ni Derek Ramsay?

Mitubag usab si Derek, “@maria.elena.adarna soooooooon! Relax ka lang dyan ok [happy face with heart eyes emoji].”

Wala na isulti sa duha kun unsa ang pasabot sa ilang messages mao nga nagkalain-lain ang mahimo nga reaksyon sa mga netizens.

READ: Ellen Adarna has a hilarious birthday gift for husband Derek Ramsay

Dunay mga nagtuo nga mabdos na si Ellen sa ilang unang baby ni Derek.

Ania ang uban sa mga kumentaryo sa mga netizens:

“Alam ko na. Second baby from you. Family of four na kayo.”

“I always have this feeling that Ellen is expecting. She does not have any new post showing her whole body. I will be happy for them!! [red heart emoji]”

“Wow congratulations baby is coming [happy face with heart eyes emoji]”

“Can’t wait for the baby dragon [laughing emoji]”

Kun mahinumduman gibalita sa showbiz insider nga si Ogie Diaz niadtong Abril nga nagsabak kuno si Ellen.

“Narinig ko lang naman, e, di itanong natin dito (sa vlog nila) baka kasi i-deny, e, wala rin namang problema,” sey pa ni Ogie.

“Gaano katotoo na si Ellen Adarna ay buntis na?”

Dugang niya, “Sana totoo ‘no! Sana hindi false alarm. Jusko ang tagal na nilang hinihiling ‘no?”