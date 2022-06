Markus may drinking problem, hiwalay na nga ba kay Janella kahit nakatira sa iisang bahay?

“MAY drinking problem itong si Markus Paterson. ‘Yun ang tsika na nabubuwisit daw itong si Janella (Salvador) dahil nato-traumatize siya sa mga lalaking umiinom at hindi inilalagay sa tiyan ang iniinom kundi dito (ulo),” ito ang kuwento ni Ogie Diaz sa latest upload ng Showbiz Update YouTube channel nila ngayong hapon.

Matatandaang nakapanayam ni Ogie si Janella noong Pebrero 2022 kung saan inamin ng bida ng Darna na may trauma siya sa mga taong umiinom dahil sa naranasan niya noon sa past relationship niya na hindi niya binanggit kung sino.

And to quote Janella sa panayam ni Ogie, “’Yung part na trauma ako for some reason is being around drunk people, drunk men. Pag lalaki tapos lasing tapos wala sa sarili doon ako na-trauma, alam ni Markus ‘yun”

Napag-usapan daw ito nina Janella at Markus pero mukhang hindi naman ito maiwasan ng aktor dahil, “siyempre, he’s younger hindi niya maiwasang gusto niyang mag-enjoy minsan. Hindi rin naman niya kasalanan na may trauma ako, pero we’re trying to work on it, siguro.”

At kapag may nangyaring pisikal ay iyon na ang ultimatum ng aktres, “oo naman lalo’t napagdaanan ko na tapos uulit ka pa, di ba? Talagang hindi na!”

Pero nasa iisang bahay sina Markus at Janella ay nanatiling okay sila, maganda ang kanilang relasyon bilang magulang ni Jude.

Sa pagpapatuloy ni Ogie ay may mga umiinom na sa ulo inilalagay, “kaya may mga galit, paghahagis ng gamit, may pananakit minsan may ganyan di ba? Siyempre na-traumatize si Janella, di ba? Dahil sa mga nakaraan niyang relasyon na kapag nakakainom, e, umiinit ang ulo.”

Komento naman ng co-host niyang si Mama Loi, “may mga history na parang kapag nasisigawan siya doon siya nato-trauma.”

Dagdag pa ni Ogie, “e, lalo na ngayong may batang involved, e, iba itong level ngayon kay Marcus kumpara sa mga nakaraan kasi ngayon may anak sila, so, hindi natin alam.

Pero ang alam ko talaga kahit nakatira sila ngayon sa isang bahay ay jiwalay (gay lingo) sila. ‘Yun ang alam ko ha?”

Samantala, indirect namang sinabi ni Markus na hiwalay na nga sila ng ina ng anak niya sa sagot niya sa netizens na nagtatanong kung kumusta na ang pagsasama nila ni Janella

“Our relationship status is definitely something that people are asking about. But as of now, I’m gonna let her (Janella) do the talking in that situation. We’re both very good. We have a very good relationship with each other, so, let’s just leave it like that for now.”

Hindi rin nagkakalayo ang sagot ng aktres tungkol sa mga nagtatanong din tungkol sa kanila ni Markus.

“Markus and I are okay and I’m aware of the speculations that are going around. Pero siguro, I’m asking people to give us more time. I-respect kung anuman ‘yung nangyayari. Pero okay kami. We’re okay. We’re totally okay,” diin ni Janella.

At ang opinyon dito ni Ogie, “umiiwas at feeling nila ay hindi dapat i-discuss sa mga tao ‘yung mga nangyayari sa amin (Janella at Markus). So, ‘yun na lang ‘yung pa-ending no’n na ‘we’re okay.’

