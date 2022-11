Kylie Padilla dedma nga ba kay Aljur Abrenica, nag-enjoy makipaglaro sa mga elepante

MARAMI ang nag-aabang sa magiging reaksyon ng aktres na si Kylie Padilla patungkol sa mga pahayag ng kanyang estranged husband na si Aljur Abrenica.

Kamakailan kasi ay marami ang mga naglalabasang write-up mula sa mga naging interview ng aktor sa iba’t ibang reporter na may kinalaman sa kanila.

Matatandaang una ngang naisulat ang patungkol sa Christmas gift na nais ibigay ni Aljur kay Kylie na “commitment” at “oras” para sa kanilang pamilya.

Inamin nga rin ng aktor na ang pinaka-sad na Christmas celebration niya ay noong nagkahiwalay sila ng Kapuso actress at hindi niya nakasama ang kanyang mag-iina.

Maging sa kanyang interview kay Aster Amoyo ay napag-usapan rin ang relasyon nila ni Kylie.

Dito nga ay inamin ni Aljur na bukas at never nagsara ang puso niya para sa ina ng mga anak.

“May nagsarado ba? ‘Yung iba nga sinasabi nila wala na talaga pero meron pa ‘di ba? Wala namang nakakaalam eh kung anong mangyayari. Hindi ko nga alam na maghihiwalay kami eh. Hindi ko nga alam na magkakaanak kami?” sagot niya.

Ngunit hanggang ngayon ay wala namang reaksyon si Kylie patungkol sa mga pahayag ni Aljur.

Base sa kanyang Instagram account ay tila nag-enjoy ito sa kanyang Thailand trip kung saan nakipag-bonding siya sa mga elepante.

“The energy these creatures share is healing. Their eyes are so kind and full of love, mahahawa ka. To just exist in this world in a state of peace and to eat a lot haha,” saad ni Kylie sa kanyang caption.

Agad rin namang umuwi ang aktres at ang latest Instagram post nito ay 3 days ago noong batiin niya ang amang si Robin Padilla na nag-celebrate ng kanyang kaarawan.

Samantala, bukas naman ang BANDERA para sa reaksyon ni Kylie ukol sa pahayag ng dating asawa.

