Sofia Andres in-unfollow si Daniel Miranda sa Instagram, hiwalay na nga ba?

USAP-USAPAN ngayon kung hiwalay na ba ang aktres na si Sofia Andres sa kanyang partner na si Daniel Miranda.

Napansin kasi ng mga netizens na tila naka-unfollow na ang aktres sa ama ng kanyang anak na si Zoe.

Isa pa sa mga nagpalala ng curiosity ng mga netizens ay ang pagpo-post ni Daniel ng larawan nila ni Zoe bilang Christmas greeting sa madlang pipol at kapansin-pansing wala ang aktres sa naturang litrato.

Samantala, nang i-check naman namin ang IG account ng aktres ay tanging si Zoe lamang na nakaupo sa sahig na may malaking Christmas tree at mga regalo sa likuran ang ibinahagi niya at sa huling larawan ay magkasama na silang dalawa.

Kaya naman ang taong ng madlang pipol, may pinagdaraanan nga ba sina Sofia at Daniel? On the rocks na nga ba ang kanilang relasyon?

Sa kabila nito, marami pa rin sa mga netizens ang umaasang sana ay nagkatampuhan lang ang dalawa at magiging maayos rin ang lahat sa pagitan nila lalo na at may anak sila.

Bukas naman ang BANDERA para sa pahayag at paglilinaw nina Sofia at Daniel hinggil sa isyung ito.

