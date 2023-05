Jake Cuenca umamin na sa tunay na relasyon nila ni Chie Filomeno: ‘We’ve known each other for a while and we’re enjoying each other’s company’

ANO nga ba ang tunay na namamagitan sa Kapamilya stars na sina Jake Cuenca at Chie Filomeno? Magdyowa na nga ba ang dalawa o eme-eme lang?

Matagal nang natsitsismis na may “something” na kina Jake at Chie dahil na rin sa mga nagkalat na sweet photos nila together sa social media, lalo na ang mga “flirty comments” ng hunk actor sa mga Instagram posts ng sexy actress.

Kamakailan lamang ay bumandera sa social media ang hot and sexy photos ng rumored couple na kuha sa pictorial nila para sa Metro Body in collaboration with Star Magic.

View this post on Instagram A post shared by C H I E (@chiefilomeno)

Sa naganap na Hot Summer LaHot Sexy 2023 event ng Star Magic nitong Huwebes ng gabi, May 4, nagsalita na si Jake patungkol sa tsismis sa kanila ni Chie kung saan inamin niyang totoong humahanga siya sa dalaga.

“I’m admiring her. I guess I can say that. She knew that I admire her. Yeah!

“Before anything, like it’s just, very ano lang, we’ve known each other for a while and we’re enjoying each other’s company,” ang pahayag ng award-winning hunk actor.

Wala mang diretsahang pag-amin ang binata, obvious na obvious sa tinginan at body languange nila ang pagtatangi at pagmamahal sa isa’t isa. Kaya wait na lang natin ang kanilang grand reveal.

Ang huling nakarelasyon ni Jake ay ang beauty queen turned actress na si Kylie Verzosa. Kinumpirma ng Kapamilya actor ang kanilang breakup sa pamamagitan ng Instagram noong April 2022.

View this post on Instagram A post shared by Jake Cuenca (@juancarloscuenca)

“I say this with such a heavy heart but me and Kylie have decided to go our separate ways.

“I’m still so proud of us because we didn’t want to break up in anger. We both wanted to be able to look back on our relationship with no bitterness, no anger, and no regrets — only the good memories. Certainly that’s what I will be holding on to.

“I will still be here to support you because in so many ways I feel part of your journey and I will always pray for your success.

“I’m happy we were able to finish this chapter of our lives the same way we started it. Holding hands, as friends.

“Wherever you are or whatever you’re doing I will always be sending you love and positivity. Know that you will always have a person in me who will always be proud of you. I’ll see you around Kylie,” ang madamdaming mensahe ni Jake.

RELATED STORIES

Kylie Verzosa to focus on career after split with Jake Cuenca: ‘Pahinga muna ang puso’

LOOK: Jake Cuenca moves into new home after split with Kylie Verzosa

Ginebra San Miguel launches 2022 Calendar Girl