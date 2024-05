MUPH 2024 Prelim: Mga fan wa malipay sa glitches, delayed airing

Mga pageant fan nadismaya human ang mga organizer sa Miss Universe Philippines (MUPH) 2024 preliminary competition nakasugat og mga sunod sunod nga mga technical difficulty nga niresulta sa pagkadelayed telecast sa pinakahinam nga gala night sa mga candidate.

Ang preliminary round nahitabo niadtong niaging Domingo, Mayo 19, sa Manila Hotel, ug ang MUPH initially niannounce nga di kuno matan-aw kini nga live; apan, himoon nila kini ang delayed telecast nga ipagawas sa Mayo 20 para maaccommodate daw ang mga fan.

Nisaad sila nga ang mga interview sa mga candidate mahimong available para mastream sa Empire.PH YouTube channel sa alas 12 sa udto sa Lunes, samtang ang preliminary gala night mastream sa alas 6 sa gabii sa maong adlaw.

Apan, samtang ang mga fan naghinamhinam man sa livestream, ang telecast nga mofeature sa mga preliminary interview nadelayed gyod og usa ka oras, ug sa dihang panahon na para sa opening, nakasugat kini og series o sunod sunod nga mga technical issue, apil na niini ang audio quality, poor camera angles, ug pauses sa panahon sa live in between.

Samtang, ang gisaad nga mga pictures sa mga candidate sa gala best, wa gyod mapost sa social media pages sa MUPH.

Human ang mga pageant fans nipabuhagay sa ilang pagkadismaya sa social media, ang MUPH organizer nipost og usa ka statement sa mga pasado alas 3 sa hapon, diin nangayo sila og dispensa sa mga technical issue sa panahon sa airing sa preliminary interview ug nisulti sila nga ilang na kini nga “reuploaded it in a form that’s best for all and is now available for viewing on the Empire.PH YouTube channel.”

Ang local organization nipost pod dayon og lain usab nga statement diin niannounce sila nga ang gala night mamove ngadto sa taud taud nga oras. Gihisgotan pod nila ang rason kung ngano kini: “even with enhanced capacity, our computers and hardware were not enough to handle hours worth of HD footage, hence the delays.” Ang maong telecast nipremiere mga alas 2 na sa buntag.

Tungod sa mga palpak ang mga fan nipabuhagay didto sa comment section sa offficial Facebook account sa MUPH sa ilang gibati ug dakong pakadismaya. Human sa daghan na nga negative nga mga comment, ang local organizer niturn off sa access sa ilang comment section.

“Bakit ganun? Abang kami ng abang kagabi at nabulaga sa walang live? My goodness. Mas ok pa yung ginanap sa Sultan Kudarat napaka smooth ng flow. Baka mamaya ang coronation night ganun din? Kaloka. Maloka ako,” matud pa sa usa ka nasilo nga fan.

“Naputol ang excitement ng mga tao, I know pwede naman panuorin ang posted video subalit hindi gaya ng live makapagreact agad. Iba ang ingay at sari-saring opinion ng mga tao gabi siguro kung napanood nila agad,” matud pa sad sa lain nga fan.

Ang grand coronation night sa Miss Universe Philippines 2024 mahitabo ugma, Mayo 22, sa alas 8 sa gabii sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.