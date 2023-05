Popsters awang-awa kay Sarah nang hindi nanood ang mga magulang sa kanyang 20th anniversary concert: ‘Galit pa rin ba sila!?’

AWANG-AWA ang netizens kay Sarah Geronimo dahil hindi nag-effort ang madir niyang si Divine at fadir niyang si Delfin na panoorin ang kanyang 20th anniversary concert recently.

Nagbigay ng tribute si Sarah sa kanyang daddy Delfin at inalala ang mga panahon na nag-eensayo pa sila tuwing umaga. Talagang napukaw ang damdamin ng mga manonood nang sabihin ni Sarah kung gaano niya kamahal ang kanyang ama’t ina.

Sa isang Facebook page, nai-post ang pagkanta ni Sarah ng “Habang May Buhay” at dito nag-react ang maraming netizens, most of them ay naloloka kung bakit parang ang tigas ng puso ni Mommy Divine sa kanyang anak.

“Parents should be the number 1 supporter of their child. 20th anniversary, wala man lang sila. Nakakalungkot. Lahat ginawa mo para sa pamilya, pero sa isang bagay na makakapag pasaya syo hindi man lang nagawang suportahan. Hayst. I wish u well popstar!!! Congrats on your very successful concert! Sana nakita ng mama and daddy mo yan. Sobrang nakaka proud. World class.”

“Nakalulungkot. Matapos mong buhayin ang pamilya na hindi naman responsibilidad ng anak ay ganito pa ang mangyayari. Kung hindi sa effort at talent ni SG baka wala sila sa posisyon nila ngayon.”

“Sabi nila, walang ina ang matitiis ang anak, iba to. iba ang tigas ng puso sa kabila ng mga nagawa ni Sarah G. Di pa rin sapat. Hugs Sarah, we love you.”

“Lahat ginawa ni Sarah para sa pamilya niya, pero dahil lang sa 1 desisyon na hindi pabor sa magulang niya nagalit na. Sana balikan Ng mga magulang Ang sakripisyo ng anak nila. Ang tagal na panahon na.”

“Grabe ung nanay na kaya tiisin ung anak. Gaano ba ksama ung ginawa ni Sarah bat ganun nlng kalaki galit nila?? Diba may ksabihan na ang anak kayang tiisin ang magulang pero ang magulang hnd kayang tiisin ang anak.”

Pero mayroon namang isang fan na naniniwala na in time ay magkakasundo din si Sarah at ang kanyang mga magulang.

“Sarah G is well raised my her parents, napalaki siyang mabuting tao, kinuha niya ang good sides ng parents niya for sure at ang bad sides ay di niya inapply sa srili niya. We don’t know what mommy divine feels right now but for sure she really miss her daughter. In God’s Perfect timing magkakaayos sila,” sey ng nasabing Popster.

