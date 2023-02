McCoy kinumpirmang ‘happy’ na uli sila ni Elisse matapos maghiwalay: ‘Masaya kami kung ano yung estado namin sa buhay’

CONFIRMED! Nagkaayos na nga ang celebrity couple na sina McCoy de Leon at Elisse Joson ilang linggo matapos bumandera ang kanilang paghihiway.

Mismong si McCoy ang nagsabi na okay na uli sila ni Elisse after he admitted in public na nag-break na sila ng aktres dahil sa ilang personal na dahilan.

Sa panayam ng TV5 entertainment reporter na si MJ Marfori kay McCoy na nag-guest kanina sa “ASAP Natin To” ng ABS-CBN.

“Yes. Yes,” ang sagot ng aktor nang sabihin ni MJ sa kanya na, “That’s nice pero at least naayos niyo na ni Elisse (ang kanilang mga issue).”

Sabi pa ni MJ kay McCoy, “Ikinukuwento mo lagi si Felize (anak nina Elisse at McCoy) in everything that you do. Bilang isang dad, how proud are you that you saved it (relasyon)?

“Siguro naman, sa pagiging tatay na parang yun naman laging hinahangad para mapasaya yung pamilya,” reply ng aktor.

Chilka naman ni MJ, “And you speak highly of one another. When I did talk to her, she was saying na it was an online miscommunication.”

Sagot ng Kapamilya actor, “Siguro hindi ko ma-specific na… basta yun ang maibibigay ko, kumbaga, masaya kami kung ano yung estado ko sa buhay.”

Kung matatandaan, kinumpirma ni McCoy na hiwalay na sila ni Elisse sa pamamagitan ng Instagram noong January 4, 2023. Pero makalipas ang ilang linggo, nabalita ngang nagkausap at nagkabalikan na nga ang magdyowa.

Kasunod nito, kumalat nga sa social media ang litrato nina Elisse at McCoy na kuha sa isang amusement park sa Tagaytay City kasama ang kanilang anak.

Kamakailan, sa YouTube vlog ni Ogie Diaz ay ipinaliwanag ni Mama Loi na noong January 13 ay namataang magkasama ang magdyowa.

“Eh, kasi nga Nay, nu’ng Friday the 13th, sa shooting ng isang project na kasama si Elisse Joson, kasama niya sa shooting si McCoy pero hindi kasama si McCoy dun sa project ha,” ani Mama Loi.

Dagdag pa niya, hanggang matapos raw ang naturang shooting ay nandoon si McCoy kahit hindi naman siya kasali at bitbit pa nito ang mga gamit ng aktres.

“Eh, kung civil lang sila, kung hindi sila bati or together again, kailangan bang tumambay ni McCoy sa shooting ni Elisse nang maghapon?” chika pa ni Mama Loi.

Hinala ni Ogie, marahil raw ay sinusuyo ng aktor ang dati niyang karelasyon at ina ng kanyang anak.

“Ganoon naman talaga kapag mayroon kayong supling, hindi mo pa rin talaga makakalimutan ang tatay ng anak mo. Nandoon pa rin ang pag-ibig… Ganoon rin si Elisse, nakikita niya ang mukha ni McCoy sa anak nila,” sey ng talent manager.

